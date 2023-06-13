【大行報告｜濠賭股】摩通：6月首11日澳門賭收料為55億澳門元　為疫情前假期淡季最高（附選股次序表）

▲ 【大行報告｜濠賭股】摩通：6月首11日澳門賭收料為55億澳門元 為疫情前假期淡季最高

摩通發表報告指，經該行渠道考查，6月首11日澳門賭收預計為55億澳門元，即每日賭收平均為5億澳門元，意味上周賭收按周輕微改善，由前兩至三周的每日4.5億澳門元賭收升至5.3億澳門元，屬疫情前的假期淡季的最高水平。

摩通提出濠賭股選股次序：銀娛 （00027） 和金沙 （01928） 為首選，其次為美高梅 （02282） ，之後是永利 （01128） 及新濠 （00200） ，最後是澳博 （00880） 。

該行指，「歌神」張學友的澳門演唱會於6月9日至7月2日期間的每個星期五和六在金沙威尼斯人金光綜藝館進行，而澳博的上葡京亦開幕，帶動澳門人流回升。

摩通預計澳門6月賭收為140億至145億澳門元，雖然6月的預計賭收絕對值較5月的156億元為低，可是，次季仍錄得強勁表現，並應會超出市場預期，大眾賭廳和EBITDA亦將回復至疫情前的80%和65%以上，較首季的65%和45%為高。

該行表示，當賭股次季業績公布時，將結合暑假假期利好，並將是首個擺脫酒店房間及勞動力限制的假期，因此希望屆時投資氣氛回穩，從而推動「由下而上」的基金因素改善。摩通對濠賭股維持看好，雖然濠賭股目前對好消息無反應，但相信基本因素改善將最終推動投資氣氛和股價向上，並擺脫「估值過於低殘而忽視」的水平。

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摩通予濠賭股目標價：

股份 目標價 潛在升幅 評級 金沙 （01928） 40元 +42.9% 增持 銀娛 （00027） 75元 +45.8% 增持 美高梅 （02282） 15.5元 +70.1% 增持 永利 （01128） 12元 +63% 增持 新濠 （00200） 12元 +56.9% 增持 澳博 （00880） 4元 +20.8% 增持

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編輯：姚卓然