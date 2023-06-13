【AI評論】亞馬遜藉生成式AI總結產品評論　助用戶挑選合適貨品

▲ 新功能會簡單概述消費者喜歡或不喜歡某產品的哪些方面，然後總結內容並標註「由AI根據客戶評論生成」。（法新社）

亞馬遜（Amazon）一向有採用人工智能（AI）和機器學習（ML）技術，向購物者提供針對性的廣告和個性化建議。近日亞馬遜開始測試新功能，運用生成式AI總結用戶對產品的評論，協助其他用戶挑選合適的貨品。

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據悉，該新功能會簡單概述消費者喜歡或不喜歡某產品的哪些方面，然後總結內容並標註「由AI根據客戶評論生成」。

以一款名為「Magic Mixies」的兒童玩具為例，AI生成評論就指出：「絕大多數客戶對該產品的外觀、價值和性能等方面，都表達負面觀點，有些客戶更在它身上遇上質量和充電方面的問題。」

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亞馬遜發言人Lindsay Shanahan表示，該公司正在各大業務上大舉投資生成式AI，當中包括總結產品評論。不過她就未有分享有關該功能的更多細節，以及使用了哪些AI模型來總結和生成文本。

責任編輯：陳卓賢

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