▲ 【內房危機】萬達王健林傳親處理與銀行、投資者談判 若今年萬達商管IPO失敗、冀尋求推遲還款

內地房地產集團大連萬達陷入流動性危機，珠海萬達商管IPO之路尚未明朗，有外電指，萬達創始人王健林親身領軍，與監管機構和戰略投資者就向萬達提供潛在支持進行磋商談判，而他的副手則在全國向銀行、信託公司和供應商爭取數十億債務延期。

作為中國前首富的王健林身家已由高峰的400億美元縮至66億美元，有知情人士指，王健林要求管理層每周匯報再融資工作及營運指標，並暫停所有新業務拓展。

萬達仍有約400億元人民幣現金

知情人士補充，雖然大連萬達此前獲部分中國大型銀行支持，但萬達管理層現時正向規模較小的銀行尋求新信貸額度，集團層面，萬達仍有約400億元人民幣現金，足以償還其短期債務，但若珠海萬達商管年內未能上市，萬達料難以負擔回購投資者持股款項。

報道又提到，6月底將是一個關鍵時刻，屆時國有銀行通常會評估貸款風險和展期（延期）請求，知情人士稱，萬達正在與工商銀行在內的銀行就一項計劃進行談判，該計劃可能允許萬達延長部分境內借款的本金償還期。知情人士稱，王健林親自與大型投資者談判，如果公司未能及時將珠海萬達商管上市，將尋求延期還款。

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編輯：李哲毅