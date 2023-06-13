特朗普競選影片涉盜用聲音 麥迪文及賓艾佛力譴責

美國前總統特朗普（Donald Trump）已宣布參加下一屆總統選舉，近日釋出宣傳片。但片中被發現部分背景出現荷里活巨星麥迪文（Matt Damon）的聲音，相信取材自電影《AIR》。電影製作商發出聲明，不會授權音樂用於特朗普的政治競選活動。

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特朗普在自家社交平台Truth Social發布影片，在他童年及擔任總統期間鏡頭中，被發現背景音樂來自麥迪文及另一巨星賓艾佛力（Ben Affleck） 主演電影《AIR》。片中更可以聽到麥迪文配音說，「金錢幾乎可以買到任何東西」，及「你不能用它買到永生，只能去賺取」等台詞。

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兩人所屬凡電影製作公司Artists Equity表示，特朗普的競選團隊需要獲得批准或同意，才能使用來自《AIR》的任何材料，但公司不會授權。公司強調，未有提前得悉，亦不同意、不認同、不批准來自《AIR》的任何鏡頭或音頻，用於特朗普團隊用於政治宣傳或任何其他用途。

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特朗普及其競選團隊尚未回應Artists Equity聲明。據悉，是次亦非首次有荷里活名人宣布，不同意特朗普在競選中使用其音樂等素材。英國殿堂級樂隊The Rolling Stones於3年前曾考慮採取法律行動，Adele及Elton John等名人亦紛紛表態反對。

《AIR》於今年上映，故事背景設定於1980年代，講述體育品牌Nike與日後藍球之神米高佐敦（Michael Jordan）的合作故事。Nike和米高佐敦共同創造Air Jordan運動鞋，並取得巨大成功。

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責任編輯：李俊儀