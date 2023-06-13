前瞻分析：巨星傳奇有望減定價讓利助上市表現

6月9日，巨星傳奇集團有限公司(下稱「巨星傳奇」或「公司」，6683.HK)宣佈延遲全球發售及上市，預計發布補充招股章程，並承諾盡快完成全球發售和上市目標。市場消息指出，公司計劃調整發行價格並增加股東禁售期，以提高投資者信心。

近兩年，受市況影響，許多公司在香港IPO過程中選擇推遲上市，其中包括達勢股份、樂華娛樂、百心安-B和森松國際等。在這些案例中，公司通常會調低招股價以讓利給投資者，尤其是在整體市場表現疲軟波及IPO招股時更為常見。其中，達勢股份和百心安-B的下調幅度較小，而樂華娛樂和森松國際的下調幅度較大。

▲ 四家公司於近兩年在港股重啟招股日程與其上市表現

由於重新定價較原先更低，吸引許多新投資者參與股市。在四家公司中，有三家在重新啟動招股後迎來認購熱潮，像是樂華娛樂和森松國際在調整招股價後，獲得超過20倍的公開認購倍數。百心安在沒有基石投資者參與且認購情況未達預期的情況下，仍然成功以1.52倍的認購倍率完成發行。

從上市首日的表現來看，公開認購倍數較高的公司，股價表現相對亮眼。樂華娛樂在首日漲幅達48%，森松國際更是暴漲259%。這顯示出認購倍數較高的新股在初期投資者中受到了較高的關注和認可。至於認購倍數表現一般的新股，亦在後續幾天發力。

有鑑於此，巨星傳奇料傳將採取降價手段吸引投資人。此外，公司此前引入的兩大基石投資者手遊股網龍（777.HK）及Blink Field，亦分別簽署同意遵守為期12個月的股票鎖定期。這一安排體現了這兩家投資者對公司的長期發展的信心。

根據招股書披露，網龍及Blink Field的投資金額分別約2,340萬港元及1.17億港元。Blink Field持有人張源在業內是有名的投資風向標，他積極佈局全球消費鏈，曾參與創立或投資多個知名項目包括OPPO、vivo、步步高和極兔等，投資版圖涵蓋東南亞及歐非市場。網龍主要從事網絡及手機遊戲開發，近年收購了多家知名的技術公司以佈局元宇宙和教育領域的全球業務發展。

另有知情人士指出，巨星傳奇在前次招股結束時，公開發售部分已獲超額認購。

據悉，巨星傳奇主營業務分爲新零售業務和IP創造及營運業務兩大板塊。新零售業務方面，以健康管理產品與美妝護膚品為主，其明星產品魔胴咖啡在2020年至2022年按總商品交易額計，連續三年蟬聯中國防彈飲料市場份額最大的公司，約佔市場份額的1/4。

另一方面，巨星傳奇也持續發力IP創造與運營業務。此前公司就周杰倫IP授權與杰威爾簽訂協議，鎖定了與周杰倫IP合作優先權，並與劉畊宏、Vivi、方文山、陳法蓉、詹宇豪、梁心頤，張傑等明星達成合作，同時還與孫耀威簽訂諒解備忘錄。在內容IP方面，則是媒體內容策劃、活動策劃等，例如製作周杰倫戶外真人秀《周遊記1》，還有為庾澄慶打造音樂脫口秀《樂來樂快樂》等。

資料顯示，巨星傳奇成功爲劉畊宏打造超級健身IP，使其抖音賬號粉絲數增長至2022年末的7150萬，成為抖音歷史上月度增粉最高的賬號。據了解，2022年，巨星傳奇主要通過抖音店直播帶貨銷售產品的收益為3410萬元，這為公司未來切入直播帶貨賽道提供了寶貴的經驗。

財務數據方面，2022年公司實現營業收入3.44億元人民幣，同比增速達58.4%；其中，新零售業務收入達2.4億元人民幣，佔比為69.8%；IP創造及營運業務收入903.2萬元人民幣，佔比為30.2%。過去四年，巨星傳奇的收入年複合增長率高達58.41%。

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