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【AI安全】Google、OpenAI向英國政府　提供AI模型「早期或優先存取權」

科技 11:00 2023/06/13

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Google、OpenAI和Anthropic已承諾，讓英國政府盡早或優先存取用於研究和安全目的的AI模型。（法新社）

英國政府對人工智能（AI）發展相當關注，早前已就AI模型的問責制、安全性、透明度和其他道德問題進行初步評估。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布，Google和OpenAI將向該國政提供AI模型「早期或優先存取權」（Early or Priority Access），以研究及改善AI安全風險。

【AI時代】ChatGPT熱潮是假象？　調查：僅19%人曾用ChatGPT

辛偉誠在倫敦科技周開幕禮上表示，英國政府將執行一項由三部分組成的計畫，並投資1億英鎊（約9.8億港元），來確保當地AI系統以安全可靠的方式部署。第一步是進行尖端安全研究；第二步是承認AI作為一種技術，有必要組建一個全球工作組進行監管；第三步是投資AI和量子技術，以「捕捉AI改善大眾生活的非凡潛力」。

【AI音樂】Meta 開源AI生成音樂模型　藉文字、旋律創造新歌

他指出，Google、OpenAI和Anthropic已承諾讓英國政府盡早或優先存取用於研究和安全目的的AI模型，以幫助建立更好的評估，及幫助該國更好地了解這些系統的機遇和風險（Opportunities and Risks），但就未有進一步透露以上科企將分享哪些數據。

責任編輯：陳卓賢

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