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特朗普抵邁阿密將出庭 料只會短暫現身

環球社會熱點 10:38 2023/06/13

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周一（12日）飛抵佛羅里達州邁阿密，準備周二（13日）現身法院，首次就針對他的聯邦刑事檢控接受聆訊。但美國媒體估計，特朗普出庭時間將非常短暫。

特朗普共和黨初選支持度超6成 近半認為起訴屬政治檢控 【下一頁】

特朗普預定於美國時間周二下午3時（香港時間周三凌晨3時），現身邁阿密聯邦法院，出席首次刑事檢控庭訊。前往邁阿密前特朗普曾在自家社交平台發文，希望全美民眾目睹極左分子對美國的所作所為。

部分特朗普支持者聚集在其私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）外聲援，據悉正競逐邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）縣長的網紅Alex Otaola呼籲支持者聚集，上街支持特朗普。

邁阿密總警長莫拉萊斯（Manuel Morales）表明嚴陣以待，準備多達5萬名人手，應對任何情況發生。市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）亦明言對警方有信心，相信能處理群眾及示威。

特朗普被控37項罪名 誓言定罪不退選 批訴訟邪惡 【下一頁】

美媒NBC新聞引述消息人士報稱，特朗普未有委任當地的代表律師，相信他今次只會短暫現身。原本擔任的兩名首席代表律師上周五（9日）在特朗普確定被起訴後宣布辭職，特朗普其後表示案件將由布蘭奇（Todd Blanche）為自己辯護。

路透社周一最新民調顯示，特朗普為43%受訪共和黨選民心中的總統候選人人選，遠超次席佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的22%，可見案件並未撼動特朗普黨內支持度。

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責任編輯：吳漢培

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