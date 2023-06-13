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【內房危機】內房股造好、合景泰富升8%　數據顯示部分房企恢復海外債券融資　分析：總體規模仍較小

股市 10:16 2023/06/13

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【內房危機】內房股造好　數據顯示部分房企恢復海外債券融資

面對債務違約危機，內房融資變得愈發困難，不過，情況近期似乎有所改善。據內媒引述中指研究院監測數據顯示，新城 （01030） 、越秀 （00123） 、綠景 （00095） 等房企恢復了海外債券融資。

內房股今（13日）造好，碧桂園 （02007） 升3.6%，龍湖 （00960） 升2.4%，時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 升6%至9%。

報道引述中指研究院監測數據顯示，5月房地產企業非銀融資總額為529.8億元人民幣，按年下降24.4%，按月下降27.2%；首五個月房地產企業非銀融資總額為3146.2億元，按年下降16.7%。

中指研究院企業研究總監劉水認為，2021年10月以來，受行業周期下行等因素影響，境外投資人對地產企業的海外債信心不足。今年以來房企海外債發行陸續恢復，但總體規模較小，海外債發行可持續性仍有待觀察。

中原地產首席分析師張大偉則認為，整體看，海外評估公司對國內房地產企業的評級較低，疊加海外資金成本較高，房企海外融資難度較大。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

 

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編輯：姚卓然

國企內房股 民企內房股 經濟數據表現 港股 債券 碧桂園 地產 碧桂園（02007）
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