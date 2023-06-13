▲ 【王衛旗下】傳順豐擬入股東南亞快遞對手極兔1%至2%

有內媒指，中國物流龍頭順豐（深：002352）近期正在與東南亞第一大快遞公司極兔（J&T Express）就入股合作接洽，或將以1%至2%的比例入股投資極兔全球，具體投資金額及合作細節仍在商討中。

極兔由OPPO印尼業務的創始人李傑在 2015 年創辦，4 年後即成為東南亞第一快遞公司，2019 年下半年，極兔回內地發展，並在3年後成為中國快遞行業第五。今年5月，極兔花費11.8億元人民幣，收購順豐旗下豐網速運，這是順豐在 2020 年成立的經濟型快遞業務。

報道分析指，中國快遞行業進入存量時代，極兔將目光再次轉向海外，而順豐則在2021年下沈失敗後，將國際化定為了自己的第二增長曲線，此前收購的嘉里物流是目前東南亞第二大快遞公司，在泰國與極兔有過激烈競爭 。

報道又引述一位接近順豐人士稱，雙方有望在這次合作後休戰。分析提到，中國電商出海浪潮是為數不多能讓新興快遞公司走向全球的機會，極兔有海外客戶資源，以及東南亞、中東、南美的末端配送網絡；順豐則擁有中國最大的航空貨運機隊和豐富的航空幹線網絡，雙方聯手可以更快抓住這個窗口期。

相關文章：

【新股IPO】順豐控股據報籌備香港上市 年內或集資20億至30億美元

【業績｜物流股】順豐同城全年虧損收窄68%

編輯：李哲毅