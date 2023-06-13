屈臣氏集團行政總裁在日本京都消費品全球峰會上 強調「適應性改變」的重要性 

消費品論壇（The Consumer Goods Forum）全球峰會 2023 在日本京都舉行，以「世界在變，消 費者在變，我們也需要改變」為主題，吸引全球專家前來參與會議。



屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲與消費品論壇董事會聯合主席 Frans Muller 以及 Dirk Van de Put 進行專題討論，探討全球零售商和快速消費品製造商應如何作出應變，以保持競爭力。



儘管過去幾年疫情帶來了前所未有的挑戰，全球最大的國際保健美容零售商屈臣氏集團沒有停止其步伐，繼續不斷擴展及增長。與 2019 年疫情前相比，屈臣氏集團新增了三個營運市場，包括阿聯酋、卡塔爾和沙特阿拉伯，令其市場數目增至 28 個，而全球店舖數目亦擴展至超過 16,100家。此外，屈臣氏集團的全球會員數目亦大增，由 2019年的 1.37億增加到今年 的 1.48 億，足以證明面對瞬息萬變的世界及顧客需求，屈臣氏集團展現出強大的適應力及高度的靈活性。



倪氏表示：「首先，我們應該視改變為新機遇。今天，消費者變得更加情感化、不可預測、更有教養和更具社會意識。他們想要更多選擇、更多優惠，但他們的時間卻越來越少、忠誠度亦越來越低。」



「經營業務變得越來越困難、複雜，因為不僅要爭取顧客的錢包份額，還要爭奪他們的時間，時間成為了一種新貨幣。隨著消費者行為不斷改變，零售商和製造商需要更靈活、更迅速應變。」

倪氏提出應對變化的方法：「讓我以『生意』這個中文詞彙來解釋一下，『生意』蘊含以客為中心的意思。『生』字意指靈活，所以做生意必需靈活變通，絕不能一成不變。『意』字分為三部分：『立』指立定決心，『日』指每一天，『心』指關心，意即做生意需要每日立定決心，以顧客的心為心。」



倪氏相信要創造可持續的增長，必需進行適應性改變，企業要下定決心，每天努力不懈，聆聽和滿足顧客的需求。



「隨著顧客越來越關注可持續發展，企業需要確保其目標與顧客的價值觀一致，我們才能攜手為地球帶來正面的影響。」



討論結束時，倪氏呼籲所有企業，不論規模及地區，一起為可持續發展而努力：「可持續發展是一個影響深遠的議題，零售商和製造商需要共同努力，才能帶來更大的影響，創造更美好的世界。」



關於屈臣氏集團

屈臣氏集團於一八四一年創立，現已發展成全球最大的國際保健美容零售商，在二十八個市場經營十二個品牌合共超過一萬六千一百家商店，並在全球聘用約十三萬人。集團二○二二年財政年度的營業額達二百二十億美元，每年透過我們的 O+O 平台服務超過五十五億名顧客，為他們帶來科技化的線下及線上購物體驗。

屈臣氏集團是跨國綜合企業長江和記實業有限公司的成員。長江和記業務遍及超過五十個國家，經營港口及相關服務、零售、基建以及電訊等四項核心業務。

詳情請瀏覽 www.aswatson.com/our-company/o-and-o-strategy/

（特約）