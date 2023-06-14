【新股IPO】Arm據報至少與十家公司洽談IPO錨定投資者　英特爾或成為其中一員

▲ 【新股IPO】英特爾據稱考慮成為Arm IPO的錨定投資者

彭博報道指，英特爾（Intel，美︰INTC）考慮成為Arm進行IPO的錨定投資者（Anchor Investor）。報道指，軟銀（Softbank）旗下芯片設計公司Arm，正與包括英特爾在內的潛在戰略投資者，就其首次公開募股（IPO）進行磋商。

至於路透亦跟進報道更多消息，據消息人士報道，Arm正在與至少十家公司洽談，包括英特爾、Google母公司Alphabet（美：GOOGL）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、台積電（台：2330或美：TSM）和三星電子（韓：005930）。

消息人士補充，談判是初步的，任何關於對Arm IPO的錨定投資的決定要到8月才會做出。 同時，這項投資不會附帶任何董事會席位或控制權。

受消息刺激，軟銀股價周二（14日）升逾6%，最新報6401日圓。

此前報道指，Arm據報最快9月美國紐約上市，集資額高達100億元，有望成為今年全球最大規模IPO。

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責任編輯︰梁浩碩