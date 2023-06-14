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【新股IPO】Arm據報至少與十家公司洽談IPO錨定投資者 英特爾或成為其中一員
新股IPO 08:31 2023/06/14
彭博報道指，英特爾（Intel，美︰INTC）考慮成為Arm進行IPO的錨定投資者（Anchor Investor）。報道指，軟銀（Softbank）旗下芯片設計公司Arm，正與包括英特爾在內的潛在戰略投資者，就其首次公開募股（IPO）進行磋商。
至於路透亦跟進報道更多消息，據消息人士報道，Arm正在與至少十家公司洽談，包括英特爾、Google母公司Alphabet（美：GOOGL）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、台積電（台：2330或美：TSM）和三星電子（韓：005930）。
消息人士補充，談判是初步的，任何關於對Arm IPO的錨定投資的決定要到8月才會做出。同時，這項投資不會附帶任何董事會席位或控制權。
受消息刺激，軟銀股價周二（14日）升逾6%，最新報6401日圓。
此前報道指，Arm據報最快9月美國紐約上市，集資額高達100億元，有望成為今年全球最大規模IPO。
【新股IPO】軟銀芯片設計公司Arm據報最快9月赴美上市 集資100億美元
責任編輯︰梁浩碩
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