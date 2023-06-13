▲ 【AAPL】蘋果市值逼近3萬億美元大關 傳iPhone 15系列或加價約10至20%

蘋果（美：AAPL）新手機iPhone 15系列最快於秋天發表，有傳iPhone 15系列新機可能漲價100至200美元，升幅約一成至二成，高階款iPhone 15 Pro Max將漲200美元，最頂規的iPhone 15 Pro Max 1TB售價恐高達1800美元（折合約14,100港元），為史上最貴的iPhone。

蘋果股價昨（12日）再創歷史收市新高，升1.6%，報183.79美元，市值逼近3萬億美元大關。

據外電報道，基於成本上漲、通脹等各種原因，去年iPhone 14高階款已漲價80至172美元不等，今年新機也恐再次漲價，且最多要漲200美元，是歷來加價最多的一次。市場預期iPhone 15系列新機因規格大升級，有望迎來一波換機潮，加上關鍵零組件成本持續走升，新手機漲價至少一成。

目前iPhone 14 Pro Max 1TB售價為13,599港元，即意味新機iPhone 15 Pro Max 1TB加價3.6%。

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編輯：姚卓然