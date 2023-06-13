▲ 【比亞迪1211】比亞迪灣仔和尖沙咀店已復修完成、今重新營業 遭撞閘的元朗店料本周末才完成復修

比亞迪 （01211） 昨晨（12日）位於港九及新界共4間陳列室與服務中心短時間內遭淋紅油或撞閘等連環破壞，比亞迪香港總代理JC Motor隨即進行復修工程。JC Motor昨晚於社交媒體公布，現時灣仔和尖沙咀店已復修完成，今日可以繼續營業。天水圍4S店亦正常營業，新車交付和售後服務正常。

至於被撞閘的元朗店，公司指，由於復修需時，預計本周末才能完成。

JC Motor指，已就連環破壞陳列室事件報案，公司將配合警方調查，並強烈譴責一切擾亂公共秩序的行為。

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編輯：姚卓然