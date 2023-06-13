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【港股市況】恒指黑期升約31點 道指期貨跌7點（不斷更新）
美股向上，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數燉收報19288點，跌115點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.68元，較港收市價低0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報336.33元，較港收市價低2.07元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.08元，較港收市價高0.08元或0.1%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【08：46】知行集團控股 （01539） 今早復牌。
【08：46】【比亞迪1211】比亞迪灣仔和尖沙咀店已復修完成、今重新營業 遭撞閘的元朗店料本周末才完成復修
【08：30】恒指黑期升約31點，報19417點，道指期貨跌7點，報34382點。
【08：18】文化傳信配售可換股債券 籌最多1億元
【07：45】【Morning精點】林作「抽水」遭解約、保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引︱92歲索羅斯交棒37歲兒子
【07：45】港股ADR收報19288點，跌115點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.68元，較港收市價低0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報336.33元，較港收市價低2.07元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.08元，較港收市價高0.08元或0.1%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】市場觀望美國聯儲局本周議息會議，芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，6月暫停加息的機率近8成，美股向好，道指升189點，報34066點；標指升40點，報4338點；納指升202點或1.53%，報13461點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌44點 蔚來美股高港4%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、中遠海能、新秀麗
責任編輯︰梁浩碩