【恒指夜期+北水】北水續錄逾31億淨流入　大手吸納盈富基金沽美團中移動　恒指夜期跌27點（不斷更新）

港股五連升，北水繼續追貨，全日錄31.2億元淨流入。資金大手吸納盈富基金 （02800） ，股份全日淨流入達41.4億元，中石油 （00857） 及神華 （01088） 分別錄3.4及1.2億元淨流入；淨流出方面，美團 （03690） 及中移動 （00941） 分別走資4.8及3.4億元。

恒指夜期跌27點，報19488點。

▼ 點擊圖片放大

聯想升5%、百度升近半成 三桶油逆市跌 恒指倒升117點

港股低開倒升百點。恒指低開48點，早段曾跌最多130點，低見19273點，其後走勢向上，午後升幅擴大，恒指升117點，收報19521點，成交997.8億元。科指升2.4%，報4038點。聯想 （00992） 升逾5%，百度 （09888） 升近半成，ATM升0.3%至2%，內房向上，碧桂園 （02007） 升逾4%，龍湖 （00960） 升逾3%，三桶油逆市跌1%至3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 85.70 +2.0 +31 21 騰訊 344.80 +1.9 +30 15 友邦 82.60 +1.3 +19 446 工行 4.25 -1.9 -9 3 中海油 11.28 -3.4 -10 3 建行 5.08 -1.6 -13 3

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜濠賭股】摩通：6月首11日澳門賭收料為55億澳門元 為疫情前假期淡季最高（附選股次序表）

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即市走勢︰

【18：50】北水續錄逾31億淨流入，大手吸納盈富基金沽美團中移動，恒指夜期跌27點。

【16：59】【HKBN】香港寬頻與HGC大股東終止討論潛在收購要約

【16：00】聯想 （00992） 升逾5%，百度 （09888） 升近半成，ATM升0.3%至2%，內房向上，碧桂園 （02007） 升逾4%，龍湖 （00960） 升逾3%，三桶油逆市跌1%至3%，恒指升117點，收報19521點，成交997.8億元。科指升2.4%，報4038點。

【16：00】恒指U盤前升121點，報19525點。

【15：39】中海外 （00688） 尾市升近2%，潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升近3%，龍湖 （00960） 升近4%。

【15：27】聯想 （00992） 尾市升逾6%，高見8.15元，暫為表現最好藍籌。

【15：09】港股尾市升約116點，報19520點，科指升2.4%，報4039點。

【14：50】【中國救市】內地據報考慮採取廣泛刺激措施 包括減息、重振內房及內需等

【14：38】粉筆 （02469） 續彈9%，高見10.5元。

【14：35】滙豐 （00005） 轉升0.1%，友邦 （01299） 升1%。

【14：20】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升0.8%，大市升約160點，報19564點，科指升2.8%，報4054點。

【14：19】ASMPT （00522） 升幅擴大至一成，破頂高見82.4元。

【13：41】中芯國際 （00981） 升逾5%，高見22.8元。

【13：34】【HSBC滙豐】滙豐宣布退出新西蘭零售銀行及財管業務

【13：29】百度 （09888） 最新升半成，高見138.5元。

【13：23】四大內銀個別發展，工行 （01398） 跌2%，建行 （00939） 跌近1%，農行 （01288） 跌0.7%，中行 （03988） 升0.3%。

【13：20】恒指午後曾升百點，最新升幅收窄至約22點，報19426點。

【13：09】【人民幣港股】財庫局：冀藉雙櫃台模式累積經驗推人民幣證券業務 料初期成交佔比不大

【13：06】【大行看法】Pimco：中國樓市需要更全面政策和融資渠道 才能實現有意義復甦

【13：02】商湯 （00020） 午後升逾6%，高見2.31元，百度 （09888） 升逾4%。

【13：00】港股午後初段升約65點，報19469點，科指升近2%，報4022點。

【12：00】恒生指數半日轉升78點，報19482點，成交468.9億元。科指升2.1%，報4027點。ATM升逾1%至2%，百度 （09888） 升逾4%，內房向上，三桶油逆市跌2%。

【11：42】百度 （09888） 升近4%，高見136.9元。

【11：37】 恒指升幅擴大至約95點，報19500點，科指升2.2%，報4031點。

【11：33】上證半日跌近0.1%，深證升0.4%，創業板指升0.4%。

【11：24】【內房危機】萬達王健林傳親處理與銀行、投資者談判 若今年萬達商管IPO失敗、冀尋求推遲還款

【11：18】上市翌日的科笛 （02487） 最新升逾11%，高見24.85元創上市新高。

【11：18】閱文 （00772） 股價大升一成，高見35.55元，成交1億元。

【11：17】恒指轉升約12點，報19416點，科指升1.2%，報3992點。

【11：00】ASMPT （00522） 股價升逾4%，破頂高見77.4元。大摩日前調升ASMPT目標價，由66元升至88元，評級上調至「增持」。

【10：58】邵氏兄弟 （00953） 升近22%，高見0.233元。

【10：49】電視廣播 （00511） 逆市升逾8%，高見6.09元。

【10：36】騰訊 （00700） 股價逆市升近2%撐市，高見344.8元，大市最新跌約34點，報19369點，科指升0.8%，報3976點。

【10：24】中移動 （00941） 跌近2%，聯通 （00762） 跌逾1%，中電信 （00728） 跌逾2%。

【10：21】【內房危機】內房股造好、合景泰富升8% 數據顯示部分房企恢復海外債券融資 分析：總體規模仍較小

【10：11】中海油 （00883） 跌幅擴至近4%，低見11.22元。

【10：02】中寶新材 （02439） 續回吐，股價最新跌逾18%，低見0.72元。

【10：01】騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近0.8%。

【09：59】大市跌幅略收窄，恒指最新跌約53點，報19350點，科指升0.6%，3968點。

【09：58】商湯 （00020） 股價逆市造好，早段升逾4%，高見2.27元。

【09：53】三桶油最新分別跌逾3%。

【09：47】中國萬天控股 （01854） 「5供1」供股認購率近80%，股價今早跌21%，低見0.38元。

【09：41】港股早段跌百點，恒指跌116點，報19288點，科指升不足0.1%，報3945點。

【09：37】內房股逆市向好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升0.6%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升近3%。中國證券報引述機構數據指，新城、越秀、綠景等房企恢復了海外債券融資。

【09：35】國際油價跌4%，中石油 （00857） 跌近3%，中海油 （00883） 跌逾3%，中石化 （00386） 跌1%。

【09：33】金融股向下，滙豐 （00005） 跌0.7%，渣打 （02888） 跌2%，友邦 （01299） 跌0.9%。

【09：25】科笛 （02487） 上市翌日，股價升1%，報22.2元創上市新高。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，騰訊 （00700） 升0.4%，蔚來 （09866） 再升逾4%，小鵬汽車 （09868） 升2%，恒指低開48點，開報19355點，科指跌不足0.1%，報3943點。

【09：13】期指開報19330點，跌72點。

【09：05】朗詩綠色管理 （00106） 短暫停牌。

【08：46】知行集團控股 （01539） 今早復牌。

【08：46】【比亞迪1211】比亞迪灣仔和尖沙咀店已復修完成、今重新營業 遭撞閘的元朗店料本周末才完成復修

【08：30】恒指黑期升約31點，報19417點，道指期貨跌7點，報34382點。

【08：18】文化傳信配售可換股債券 籌最多1億元

【07：45】【Morning精點】林作「抽水」遭解約、保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引︱92歲索羅斯交棒37歲兒子

【07：45】港股ADR收報19288點，跌115點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.68元，較港收市價低0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報336.33元，較港收市價低2.07元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.08元，較港收市價高0.08元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】市場觀望美國聯儲局本周議息會議，芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，6月暫停加息的機率近8成，美股向好，道指升189點，報34066點；標指升40點，報4338點；納指升202點或1.53%，報13461點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌44點 蔚來美股高港4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、中遠海能、新秀麗

責任編輯︰梁浩碩