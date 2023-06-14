【ET開市直擊】美國通脹數據解讀 內地救經濟大市悶局能破？

美國5月CPI按年升4%，略低於市場預期的4.1%；核心通脹按年升5.3%，稍高於預期。利率期貨顯示，6月暫停加息機會率一度升至100%，惟預期7月加息機會率仍有62%，最新通脹數據對大市及未來息口走勢有何啟示？《彭博》引述消息指，內地擬推出多項包括減息，及針對內房、內需的刺激措施。另外，有內媒預料人行減逆回購利率是為下調MLF和LPR鋪路，市場憧憬內地出招刺激經濟，恒指周二收升117點。收市後中央證實「出招」，發改委聯同多個部委推出22條「降稅減費」優惠政策，內地擬廣泛出招救經濟，大市能破悶局？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解。

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責任編輯：葉淼