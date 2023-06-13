▲ 【美股焦點】美FTC申請禁令 阻微軟收購動視暴雪

美國聯邦貿易委員會（FTC）申請禁令，以阻止微軟（美︰MSFT）完成對動視暴雪（Activision Blizzard 美︰ATVI）價值690億美元的收購交易。禁令訴訟定於8月2日開始，與此同時，微軟和動視暴雪合併協議的最後期限是7月18日。

微軟股價升1.6%，收報331.85美元，動視暴雪跌0.2%，收報80.22美元。

微軟總裁Brad Smith在聲明中表示，很高興有機會在聯邦法院陳述案子，又指相信加快美國的法律程序最終將為市場帶來更多選擇和競爭。

FTC已於去年12月初要求以反壟斷為由阻止交易，稱這將使微軟的Xbox獨家獲得動視暴雪遊戲的使用權， 而任天堂和 索尼 的PlayStation則遭受冷落。

英國競爭及市場局（CMA）4月表明會出手剎停微軟收購動視暴雪，稱擔心交易將阻礙雲遊戲領域競爭。微軟表明會上訴。但負責反壟斷的律師稱，即使歐盟批准收購，微軟推翻英國決定的可能性很小。

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責任編輯︰梁浩碩