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【美股業績】雲服務增長帶動　甲骨文上季業績勝預期、盤後升逾3%創上市高

股市 07:59 2023/06/13

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【美股業績】雲服務增長帶動　甲骨文上季業績勝預期

受益於全球企業佈局人工智能（AI）所帶來的雲服務需求增長，甲骨文（Oracle，美：ORCL）上季業績勝預期，公司截至5月31日的第四財季總營收按年增長17%至138億美元，淨利潤按年升4%至33.2億美元，經調整準則每股收益為1.67美元。

甲骨文盤中升6%，收市報116.43美元，創上市新高，而在業績公布後，股價於盤後再升3.5%，報120.7美元。

公司表示，雲服務與專利支援收入按年升23%至93.7億元，雲專利收入跌15%至21.5億元，雲基建收入升76%至14億元。

甲骨文在本季度表示，其更多雲服務已獲准供美國國防和情報機構使用。

甲骨文首席執行官Safra Catz在業績聲明中表示，公司的雲應用和基礎設施業務引領了總營收增長。甲骨文近年來一直專注於擴大其雲基礎設施業務，以便更有力地與亞馬遜、微軟和Alphabet旗下谷歌等科技巨頭的雲計算平台展開競爭。

業績展望方面，甲骨文預計2024財年第一季度調整後的每股收益為1.12至1.16美元，總營收增長大約8%至10%。兩項展望均符合，甚至超預期。

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編輯：姚卓然

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