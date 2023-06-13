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【美國CPI】5月CPI揭盅前夕　預測數字突然下降　美股急抽升

股市 06:40 2023/06/13

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【美國CPI】5月CPI揭盅前夕　預測數字突然下降　美股急抽升

美國今晚公布5月份CPI通脹數據，彭博系統顯示，在美股尾市時段，環球經濟師對CPI的綜合預測，突然由0.2%，下降至0.1%，反映市場對通脹數據樂觀，刺激美股大升，不過，無論有無入市都有兩大關注，（1）聯儲局會否確立梅花間竹加息的方法，一次開會加、一次開會不加；（2）通脹壓力大幅紓緩，或反映美息見頂。

經濟師突然樂觀，可能與昨晚紐約聯邦儲備銀行公布的通脹調查有關，由於個人財務和信貸狀況惡化，美國消費者的短期通脹預期降至兩年來最低水平。愈來愈多消費者表示，與一年前相比，現在獲得信貸的難度更大。愈來愈多家庭表示，他們預計未來一年信貸狀況將收緊。

數據 預測 前值
5月CPI（按月） 由0.2%下調至0.1% 0.4%
5月CPI（按年） 4.1% 4.9%
5月核心CPI（按月） 0.4% 0.4%
5月核心CPI（按年） 5.2% 5.5%

紐約聯儲調查月度消費者預期顯示，未來1年通脹預期中值下降0.3個百分點至4.1%，為2021年5月以來最低水平。對未來3年和未來5年通脹預期分別小幅上升0.1個百分點至3.0%和2.7%。消費者對財務狀況也更加緊張，預期未來一年有增長的，5個月來首次下降，從3%下滑至2.8%。只接受過高中教育的受訪者預期降幅更大。

5月CPI數據直接影響聯儲局加息步伐，投資者應怎樣判斷？專家認為應該更關注核心CPI通脹數據，綜合市場仍預期維持升0.4%，ING 全球債務和利率策略主管 Padhraic Garvey認為，如果核心通脹出現0.5%的驚人增長，可能足以說服 FOMC 委員投票支持加息。

他指出，美聯儲希望看到按月 0.2% 或低於 0.2%，以確信通脹可以回到2%的按年目標，他認為，CPI還未到這水平，所以如果儲局6月不加息，就會先保持應派立場，並為7月加息敞開大門。

花旗集團策略師Raghav Datla表示，最近7次CPI公布前夕，債券交易員有4次高估了通脹的按月增速，他認為，債券交易員今次亦低估了通脹回落幅度。他預期核心CPI低於0.4%，是去年11月以來首次，主要原因是貨品價格回落，尤其是4月CPI受二手車價格急升影響。

開市追揸沽
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

【美國加息】美國本輪加息已完結？　周二公布CPI、周四公布議息結果

【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果　美國5月CPI成關鍵（附數據表）

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 經濟數據表現 經濟 加息 美國聯儲局 CPI
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