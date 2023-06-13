【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%

星展銀行推出限時1星期外幣兌換定期存款推廣，由即日至6月30日起經星展銀行全新DBS digibank HK應用程式或星展iBanking網上理財（使用指定優惠編號）以新資金兌換任何指定外幣的單項外幣兌換交易，同時以同一貨幣開立一星期定期存款（即選擇支賬戶口時，選擇與定存貨幣不同的支賬貨幣），可享以下年利率。

優惠須受有關條款及細則所約束：

1.以上推廣適用於星展銀行（香港）有限公司的DBS Account 及星展豐盛理財客戶。

2.以上推廣由2023年6月1日至2023年6月30日止（「推廣期」），包括首尾兩天。

3.FXTD網上定存設有不同的FXTD特惠年利率，詳情可參閱本行網站的網上定存特惠年利率表。

註：最終條款以銀行公布為準



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另外，星展銀行也推出港元及美元1星期限時定期存款，由即日起經星展銀行任何分行完成指定合資格投資交易，即可享以下的特惠定存年利率。

優惠須受有關條款及細則所約束

1.合資格投資交易為：認購股票掛鈎產品， 包括股票掛鈎投資及股票掛鈎票據 ；或認購結構性投資產品

2.合資格投資交易單筆交易達港幣500,000元至港幣5,000,000(或外幣等值)

3.假設存50萬港元，預計定存利息約958.9元。

4.推廣期：即日起至2023年6月30日

5.上述優惠只適用於星展豐盛理財戶口

註：最終條款以銀行公布為準



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責任編輯：陳詠妍