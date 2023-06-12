【港元定存】花旗推3個月港元定存特惠年利率4厘　圖吸高端客

花旗銀行推存款優惠，由即日起至今年6月24日，花旗私人客戶業務/Citigold戶口新客戶以5萬港元或以上開立港元定存，或以1萬美元或以上開立美元定存，並持有指定產品結存，可享3個月港元定存特惠年利率4厘、3個月美元定存特惠年利率4.2厘。花旗私人客戶業務、Citigold戶口的開戶要求，分別為800萬港元、150萬港元。

此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立定存，3個月、6個月、12個月的港元定存可享最高特惠年利率分別為3.77厘、3.75厘、3.7厘，不設最高或最低存款額限制。開立3個月、6個月、12個月的美元定存最高特惠年利率分別為4.42厘、4.43厘、4.25厘，不設最高或最低存款額限制。

由即日至今年6月30日，全新Citi Plus客戶設立1個月外幣定期存款可享3.5特惠年利率。透過Citi Plus專屬之Citi利息Booster戶口，完成日常任務再賺高達2.55厘年利率。

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編輯：胡學能