  • 30°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 22:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】花旗推3個月港元定存特惠年利率4厘　圖吸高端客

股市 22:14 2023/06/12

分享：

分享：

花旗銀行推存款優惠，由即日起至今年6月24日，花旗私人客戶業務/Citigold戶口新客戶以5萬港元或以上開立港元定存，或以1萬美元或以上開立美元定存，並持有指定產品結存，可享3個月港元定存特惠年利率4厘、3個月美元定存特惠年利率4.2厘。花旗私人客戶業務、Citigold戶口的開戶要求，分別為800萬港元、150萬港元。

此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立定存，3個月、6個月、12個月的港元定存可享最高特惠年利率分別為3.77厘、3.75厘、3.7厘，不設最高或最低存款額限制。開立3個月、6個月、12個月的美元定存最高特惠年利率分別為4.42厘、4.43厘、4.25厘，不設最高或最低存款額限制。

由即日至今年6月30日，全新Citi Plus客戶設立1個月外幣定期存款可享3.5特惠年利率。透過Citi Plus專屬之Citi利息Booster戶口，完成日常任務再賺高達2.55厘年利率。

相關文章：

【港元定存】港元定存息短加長減成風 捨長取短可賺多25萬元利息

編輯：胡學能

定期存款 花旗銀行 外幣定期存款 港元 銀行 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌51點　京東美股高港2%（不斷更新）

下一篇文章

【今日至HOT】樂易玲出席前夫安息禮｜比亞迪多間香港陳列室被淋紅油｜26歲女喉嚨痛求診到死亡僅10分鐘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【國泰293】國泰航空：7月起改善機艙服務員飛行時數薪金、每月總收入提高3%至8%　新入職平均總月入2萬元
【國泰293】國泰航空：7月起改善機艙服務員飛行時數薪金、每月總收入提高3%至8%　新入職平均總月入2萬元
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾45億成交　大手吸指數ETF沽騰訊工行　恒指夜期升9點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾45億成交　大手吸指數ETF沽騰訊工行　恒指夜期升9點（不斷更新）
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
【比亞迪1211】比亞迪多間香港陳列室被人淋潑紅油　元朗店更遭撞閘　即睇香港總代理最新回應（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪多間香港陳列室被人淋潑紅油　元朗店更遭撞閘　即睇香港總代理最新回應（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款