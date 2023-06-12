【香港創科】HKMA環球創新獎吸逾230參賽作品　3大獎項今揭曉

創科成為香港未來發現的重要一環，香港管理專業協會在去年宣布推出「HKMA/HKT 環球創新獎 2022/23」，嘉許來自不同界別的機構在創新領域之傑出成就。自推出獎項以來，協會共收到超過 230 份參賽作品，包括來自中國內地、以色列、意大利、新加坡、西班牙和美國的海外參賽作品。

最後入圍的 30 間參賽機構的代表於昨日上午時段發表決賽演講，內容包括創新產品、服務、技術、實踐、流程等方面，展現正面、長遠及持久影響力的解決方案。

昨日，該會亦同時舉行首屆「2023 環球創新日」，吸引來自香港、中國內地以及海外國家及地區，合共逾 1,000 名參加者出席。獲十多位跨國企業和本地品牌的管理層及行業領袖支持，共同探討創新科技界的最新發展和企業營商策略。香港管理專業協會主席彭耀佳表示

科技的不斷變革，推動突破性創新以前所未有的速度湧現，這種趨勢在未來幾年還將持續。幾年前，人工智能只被視為科幻，但現在已應用於許多行業中，並對我們的工作和日常生活產生重大影響。環球創新日旨在促進跨行業的交流和合作，期望今天的活動能夠實現目標。

香港管理專業協會副主席鄭善強亦指出，政府正加快推動城市在金融服務和金融科技領域的創新及科技應用，促進香港金融管理局與中國人民銀行之間的協議，將金融科技監管設施連繫內地和香港，允許合格的金融機構和科技公司在大灣區的內地城市和香港同時進行跨境金融科技試點計劃，加快跨境金融科技產品的發展。

「2023 環球創新日」的專題研討分為兩部分，第一部分以「通過創新與協作，駕馭新興技術的發展及推動初創企業生態系統的增長」為題。第二部分，圍繞「生成式人工智能的力量：推動公司創新與競爭力」主題，討論生成式人工智能相對於其他技術的優勢、如何創造原創及獨特的內容、提高生產效率等，讓與會者更了解這一領域的最新發展。



「HKMA/HKT 環球創新獎 2022/23」大獎得獎名單

1. 創新機構獎（大機構）-「年度創新大獎」：香港特別行政區入境事務處及香港機場管理局

2. 創新機構獎（中小企業機構）-「年度創新大獎」：華大北斗科技有限公司

3. 初創之星獎-「年度初創之星大獎」：創冷科技有限公司



編輯：梁巧恩