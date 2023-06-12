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【內房危機】奧園40億美元債務已簽暫緩償還協議　羅兵咸為監察會計師

股市 20:21 2023/06/12

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【內房危機】奧園40億美元債務已簽暫緩償還協議　羅兵咸為監察會計師

中國奧園 （03883） 2月底公布建議境外債暫緩償還安排，集團表示已4月27日委任羅兵咸永道為監察會計師，另披露建議暫緩償還債務安排進展，約40億美元未償還債務的債權人已簽暫緩償還債務協議，包括境外優先票據暫緩償還債務協議金額28.6億美元；境外私募票據暫緩償還債務協議金額3.7億美元；有關8項融資安排的境外債務工具暫緩償還債務協議金額7.6億美元。

中國奧園暫緩境外債初步計劃， 可瀏覽【下一頁】

奧園董事會表示，對境外債權人的大力支持，感到十分鼓舞。奧園的暫緩償還債務安排為集團及境外債權人就全面重組條款提供穩定平台；並表示集團及顧問正積極與若干主要境外債權人磋商，旨在最終落實全面財務重組，為集團提供可持續性的資本架構，為所有持份者創造長期價值。

奧園自4月1日起暫停買賣，將繼續暫停買賣。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：宋佩恩

債券 中國奧園（03883） 會計 羅兵咸永道
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