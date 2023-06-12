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瑞銀完成收購瑞信 被指列清單禁瑞信高風險活動

環球政經 19:29 2023/06/12

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瑞銀（UBS）周一（12日）表示，正式完成對其競爭對手瑞信的收購。外媒《金融時報》引述消息人士指，UBS將對瑞信銀行家實施嚴格限制，包括禁止來自高風險國家的新客戶和複雜的金融產品。

UBS新任行政總裁Sergio Ermotti在一份聲明中說：「我們現在不再競爭，而是團結起來，開始我們共同旅程的下一章。」他還表示，UBS不會損害瑞銀的「強大文化」或「穩健的風險取向」。

UBS將在短期內把自己和瑞信作為獨立的銀行進行管理，而瑞信包括零售銀行在內的重要資產的未來則存疑。

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在收購完成後，知情人士向《金融時報》表示，UBS將對瑞信銀行家實施嚴格限制，提出一份近20條「紅綫」的清單，禁止瑞信員工從事一系列活動，其中包括接受來自利比亞、俄羅斯、蘇丹和委內瑞拉等國家的客戶，以及未經瑞銀批準推出新產品。

【電動車市場】Tesla一統江湖 成為北美充電樁標準【下一頁

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報道稱，烏克蘭政治家和國有企業也將被封鎖，以防止潛在的洗黑錢行為。

在收購完成後，瑞信及其美國存托股票將從瑞士證券交易所和紐約證券交易所退市，股東每持有22.48股瑞士信貸股票可獲得1股瑞銀股票。

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撰文 : 林斯凱

洗黑錢 收購 瑞銀 蘇丹 利比亞 委內瑞拉 烏克蘭 瑞士 俄羅斯 香港

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