【網購平台】淘寶618購物節推多項優惠 首輪成交金額錄雙位數增長

今年「淘寶618購物節」第一波銷售已在5月31日至6月3舉行。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅透露，今年淘寶香港站618購物節第一波，淘寶香港站的成績超出預期。不論是成交金額、成交人數、以至客單價，按年比都有可觀的增幅。

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今年淘寶618購物節共分為兩波銷售期，第一波剛過去，而第二波預熱時間為6月14日凌晨零時至6月15日晚上7時59分，「淘寶618購物節」第二波銷售期將於6月15日至20日舉行，淘寶將就此推出多項優惠，包括在淘寶上跨店購物每滿200元人民幣減30元，在天貓上跨店購物每滿300元人民幣減50元等。

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此外，淘寶香港站在618購物節期間，舉行共10場直播 ，當中邀請到林盛斌Bob及其太太黃乙頤 Pearl，擔任「 618淘寶香港直播大使 」，二人將於6月18日當天全程直播，屆時將會推介港人喜愛的傢俱品類，以及在直播間送出限量優惠碼和購物紅包。

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而針對本港對外復常通關後，網上購物是否受影響，陳子堅表示，由於疫情期間帶動網購普及，因此通關不但未對線上銷售產生負面影響，反而令新客戶的瀏覽量和客戶單價繼續上升。當中服飾及家具家居繼續為淘寶香港站兩大最受歡迎品類，成交金額有可觀的雙位數增長；而美妝、大小家電、以及線上旅遊套票，在香港地區的增速亦非常強勁。

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撰文：鄭日棱