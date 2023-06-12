  • 30°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貝索斯5月底買入Amazon股票　為20年來首次引外界揣測

環球政經 19:34 2023/06/12

分享：

分享：

綜合外媒報道，亞馬遜公司創辦人貝索斯 (Jeff Bezos) 在5月下旬買入1股亞馬遜股票，為其20多年來首次購買公司股票，此一舉動引來外界揣測，畢竟貝索斯以出售公司股票而聞名。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

是次交易，貝索斯以114.77美元的買入亞馬遜的股份。減去他捐贈的股份，截至周五收盤，他持有的股份為990,476,371股，價值1,220億美元。此後亞馬遜股價升至123.43美元，意味住貝索斯從這筆「奇怪」的投資中賺了大約9美元。

據貝索斯向美國證券交易委員會提交的報告顯示，他於5月25日美國東部時間下午4點20分報告了交易情況；同時他亦披露自己向一間非牟利組織贈送逾 69,000股股票。

【大行點睇】時富：澳門博彩業逐漸復甦  銀娛一年目標價60元【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

有評論認為，貝索斯此舉有可能是仿傚馬斯克（Elon Musk）。馬斯克曾多次提到42這一數字，如4月20日「大麻日」譬如去年他最初提出以420億美元收購 Twitter，後來以440億美元完成交易。

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文
股票 經濟 馬斯克 貝索斯 成交 美國 Amazon 美元

下一篇文章

瑞銀完成收購瑞信 被指列清單禁瑞信高風險活動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國AI】智商超越ChatGPT 3.5 百度文心一言國內排名第一
【中國AI】智商超越ChatGPT 3.5 百度文心一言國內排名第一
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
【宏觀術數@iM網欄】術數論時事 黃鴨重臨世運變
【宏觀術數@iM網欄】術數論時事 黃鴨重臨世運變
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【橡皮鴨二重暢】五千隻橡皮鴨現身昂坪市集 6月13號起可以去打卡
【橡皮鴨二重暢】五千隻橡皮鴨現身昂坪市集 6月13號起可以去打卡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款