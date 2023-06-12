貝索斯5月底買入Amazon股票　為20年來首次引外界揣測

綜合外媒報道，亞馬遜公司創辦人貝索斯 (Jeff Bezos) 在5月下旬買入1股亞馬遜股票，為其20多年來首次購買公司股票，此一舉動引來外界揣測，畢竟貝索斯以出售公司股票而聞名。

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是次交易，貝索斯以114.77美元的買入亞馬遜的股份。減去他捐贈的股份，截至周五收盤，他持有的股份為990,476,371股，價值1,220億美元。此後亞馬遜股價升至123.43美元，意味住貝索斯從這筆「奇怪」的投資中賺了大約9美元。

據貝索斯向美國證券交易委員會提交的報告顯示，他於5月25日美國東部時間下午4點20分報告了交易情況；同時他亦披露自己向一間非牟利組織贈送逾 69,000股股票。

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有評論認為，貝索斯此舉有可能是仿傚馬斯克（Elon Musk）。馬斯克曾多次提到42這一數字，如4月20日「大麻日」譬如去年他最初提出以420億美元收購 Twitter，後來以440億美元完成交易。

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