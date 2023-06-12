天星銀行成立三週年 推快閃推廣活動 可獲高達$400小米購物券及限定禮品

天星銀行於6月迎來開業三週年紀念，為答謝廣大香港市民的支持與信賴，宣佈與小米香港聯乘推出「從星出發，3賞事成」快閃推廣活動，向廣大市民送出豐富禮品。

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【青姐話】等運到 好過冇

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2023年6月16日至18日期間，市民可前往小米之家於旺角創興廣場、銅鑼灣及元朗的直營店兌換三大獎賞。當中包括6月出生的人士可憑有效身份證件領取La Famille蛋糕禮券乙張；即場下載天星銀行手機App並註册，可換領限定IP周邊禮品；成功開戶後更可獲高達400元小米購物券。



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5月份MPF基金贏家一覽：

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【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

活動詳情如下，參加者（「參加者」）須滿足以下三重賞的指定條件方有資格獲得以下表格中i至iv的禮品：



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責任編輯：陳詠妍