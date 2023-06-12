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Netflix打擊共享帳戶 在美新增用戶數不減反增

環球政經 16:35 2023/06/12

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Netflix（NFLX）最近打擊共享帳戶，但結果似乎出人意料。自該公司上月下旬通知客戶新政策後，其註冊用戶人數急劇增加，美國地區連續四天都出現了最大的單日新增用戶數據。數據提供商Antenna報告稱，在其中兩天每天新增用戶數接近10萬人次。

平均每日新增用戶數達到7.3萬人次，較之前60日平均數增長102%。增長數字超過疫情期間的初始封鎖期。Netflix近期的股價亦向好，年初至今增長了超過40%。

Netflix早前宣布，打擊共享帳戶並引入更便宜的廣告支持套餐，旨在增加收入並解決去年用戶增長停滯的問題。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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由於全球有超過1億個家庭共享Netflix帳戶，Netflix認為這種行為影響了其投資於新內容的能力。儘管密碼共享指引早已在國際市場上推出，但在美國則從第一季延遲到第二季才執行。

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撰文 : 林斯凱

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