索羅斯正式交棒37歲兒子 近2千億金融帝國將「更政治化」

有「金融大鱷」之稱的著名投資者索羅斯（George Soros）宣布，將把其約250億美元（約1960億港元）金融帝國的控制權交給他的兒子亞歷山大。

索羅斯在接受《華爾街日報》訪問表示，以前一直反對孩子接管其開放社會基金會（Open Society Foundations, OSF），但他認為其37歲的兒子已經「贏得了這個機會（He's earned it.）」。

37歲的亞歷山大索羅斯（Alexander Soros）表示，自己比父親「更政治」，打算繼續支持左傾政治候選人，並擴大基金會的優先事項，包括投票權和墮胎權，以及性別平等。

務等。

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亞歷山大索羅斯目前擔任OSF的主席，並作為其父親的政治行動委員會主席指導政治活動。該基金會每年撥款約15億美元，支持世界各地的人權和民主建設組織。

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