【巨型黃鴨】ZA Bank派限量版黃鴨NFT 限量發行 4,200 個

繼2013年後，黃色巨型橡皮鴨再度訪港，吸引大批市民打卡，虛擬銀行ZA Bank 宣布贊助大型海上公共藝術展覽《橡⽪鴨⼆重暢》，並免費派發限量版「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」獨家造型數碼收藏品，藉此為社區帶來歡樂和推動NFT的普及應用。

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即日起至2023年6月26日期間，ZA Bank香港用戶只需參與「做任務 做乜都 Double 『得』」，經 ZA Bank App 完成3項簡單指定任務，即有機會贏得富有香港地道特色的橡皮鴨造型 NFT 或其他豐富獎賞！這批糅合經典本地元素的 NFT 源自「《橡⽪鴨⼆重暢》遊⾹港特⾊」的特別造型系列，共有 6 款由 ZA Bank 獨家派發，限量發行4,200個。

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另外，即日起至 6 月 18 日期間，ZA Bank 香港用戶只要成功為品牌吉祥物 Zappy 和 Alfie 或 ZA Card 與巨型橡皮鴨「打卡」，並按指定條件將相片上載至 Instagram 限時動態，就有機會獲得可愛橡皮鴨限量精品公仔一套

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撰文：鄭日棱