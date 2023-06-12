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【阿里巴巴9988】阿根廷球王也帶貨？ 美斯6.14將亮相淘寶直播

Hot Talk 18:52 2023/06/12

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【阿里巴巴9988】阿根廷球王也帶貨？ 美斯6.14將亮相淘寶直播

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）近日抵達中國，率領阿根廷隊參加與澳洲隊友誼賽，有內媒指，基於安全考慮，原訂美斯實體球迷見面會宣告取消，不過美斯將於6月14日參加明星藝人主播機構遙望（深：002291）旗下主播李宣卓淘寶直播間，美斯亮相時間長短，會不會帶貨也成了不少網友關注的重點。

球王美斯在6月10日上午乘坐私人飛機抵達北京機場，開啟個人第七次訪華之旅，阿根廷國家隊將於6月15日在北京工人體育場對陣澳洲隊。

活動預告美斯6.14現身淘寶直播

多間內媒指，目前遙望阿卓直播間已推出活動預告「梅西來了」（編按：梅西為美斯內地譯名）並稱為「梅西（美斯）淘寶直播見面會」，此次直播時間為6月14日18：00至21：00。

A股上市遙望網絡科技周一升5.1%，收報16.4元人民幣。遙望網絡科技據報已佈局抖音、快手 （01024） 、淘寶三平台，並覆蓋美妝、生活、食品、服飾等貨品。

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編輯：李哲毅

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