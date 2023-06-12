【Xbox新機】升級版Xbox Series S美國開放預購　竹炭黑機身搭配1TB容量

▲ 新版Xbox Series X將於9月1日上市，售價為349美元。

微軟（Microsoft）於香港時間今（12日）除了宣布將於未來數月內通過Nvidia GeForce Now，向用戶提供PC Game Pass遊戲外，也在Xbox Games Showcase 2023直播發布會，帶來全新版本Xbox Series S。新版Xbox Series S主機顏色由過去的白色改為黑色，並增設1TB容量，引來不少機迷關注。

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這次微軟發布的新Xbox Series S，性能與上一代Series S系列類似，僅是容量由以往的512GB提升至1TB，並配有竹炭黑機身外觀，充滿現代感之餘，也大增遊戲儲存量。售價方面，升級後的1TB新機售價為349美元（約2,735港元）；而舊版本Xbox Series S則售299美元（約2,343港元），代表者玩家可以約400港元的差價入手容量翻倍的新機。

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不過值得注意的是，目前新版Xbox Series S已經在美國市場開放預訂，並預計於9月1日上市。惟香港的上市安排仍有待微軟宣布。

責任編輯：王愷楹

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