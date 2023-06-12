【賢行軼事@iM網欄】看足球學管理：坦赫格改革紅魔的勇氣

寫於2023年伊斯坦堡歐冠盃決賽之後，當然先要恭喜曼城成就三冠王霸業，領隊哥迪奧拿 (Pep Guardiola) 帶領曼城首次稱霸歐洲，他自己並成為兩次完成歐洲球壇三冠王的史上第一人。上星期才英格蘭足總盃決賽，為了見證哥迪奧拿成就三冠王的第二步，我穿上曼城球衣跟一眾朋友一起觀看直播，在香港曼城球迷對著曼聯仍是少數，所以當晚是以一對八，我感到自己頗為勇敢。

與其說我支持曼城，正確點說我是支持領隊哥迪奧拿，在足球比賽中看球員、看球技、看佈署、看變陣，但欣賞領隊的工作不止在比賽之中，還有對球隊管理，當中經常給我不少啟發。但這次我不是談如日方中，已擁有眾星級球星及建立完善系統的哥迪奧拿，而是今季需重建昔日班霸，足總盃決賽對手，今季才上任的曼聯領隊坦赫格 (Erik ten Hag)，因為這一年，他帶給我們更多學習的地方。

管理有很多細節，但很多人經常說「先處理心情，再處理事情」，管理團隊亦一樣，一隊團隊的「心情」就是團結的心和爭勝的鬥志，而球隊的團結在更衣室開始，所以要先解決更衣室氣氛。

坦赫格初到曼聯時需面對更衣室的氣氛不難想像，雖然他帶領阿積士三奪荷甲冠軍，但始終並非四大聯賽，更沒有歐洲賽的成績表支持，曼聯隊內的球星可能對他也是抱觀望態度，因為說不定坦赫格隨時未能完成一個完整球季便會離開。C朗拿度 (Cristiano Ronaldo) 的囂張跋扈是很差的榜樣，很容易成為其他球星的仿傚對象，這樣領隊根本控制不了團隊，更枉論團結一致，要球隊按自己的策略去執行，最終季中將這位球王清走。所以若有機會接管新公司或新部門，若面對這樣的情況，不要害怕處理舊有根深柢固的隊員，以相同的投入，怎會有不同的結果呢？若你是被寄望帶來改變的一位，便勇於執行改變吧！

完善的管理系統要如大腦控制手部，手腕傳遞至手指一樣，團隊能精準執行構思的策略，所以能了解自己，切實執行自己想法的團隊非常重要。信任和默契要慢慢建立，發掘及釋放球員的能力，如有如脫胎換骨的拉舒福特 (Marcus Rashford)。但很多時，時間不等人，所以需要已合作無間，了解自己風格的親兵作催化劑，坦赫格引入在阿積士的子弟兵安東尼 (Antony) 和利辛度馬天尼斯 (Lisandro Martinez)，而基斯甸艾歷臣 (Christian Eriksen) 亦是前阿積士球員，杜維爾馬拉西亞 (Tyrell Malacia) 原是荷甲球員，借將韋格賀斯 (Wout Weghorst) 是荷蘭國腳。在個別位置添加了自己信任的班底，他們未必是最好，但對其他隊員了解自己的思維和構想有著正面作用，先有了配合自己的班底，才能談更偉大的目標！

坦赫格以一季時間將混亂不堪、百廢待興的曼聯帶回正軌，從低起步點開始，但以聯賽盃冠軍和英超第三名完成賽季，實在有很多值得學習的地方。季初的種種問題和來自管理層的壓力，可不是說笑的，但坦赫格對球隊帶來的改革是需要有堅定的意志和自信才能達到，相信自己，需要改革時當仁不讓，如果不敢將舊問題和阻礙推動重來，是不會帶來新氣象，如果沒有能信任的夥伴，是不能落實策略，如果不勇於邁進第一步，遠方依然是遠方。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，永遠追求突破，幾番顛覆市場，喜歡新嘗試，樂於創新。現為美國運動品牌K-Swiss、MERRELL、Saucony、法國品牌Palladium區域總經理。

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