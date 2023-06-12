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【飛天橡皮鴨】5000橡皮鴨登陸昂坪市集 泡泡浴主題纜車成打卡熱點

理財智慧 18:39 2023/06/12

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繼日前兩隻黃色橡皮鴨暢遊維港再到訪天壇大佛後，現有5,000隻橡皮鴨登陸昂坪，實現以「海陸空」的形式與香港人見面。由6月13日至9月3日，昂坪360推出《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360的一系列精彩藝術活動，包括首次由纜車變身而成的「飛天橡皮鴨」、可供賓客在纜車之旅與橡皮鴨打卡的「泡泡浴主題纜車」、昂坪市集內約2米高的「巨大化透明浴缸」裝置及特設夢幻浴室場景，聚集共5,000隻昂坪獨有橡皮鴨等全港市民及海外賓客一同欣賞。

【小鵬9868】小鵬G6預訂數字火爆 6月29日上市 股價急升11%【見下頁

在6月13日至6月25日期間，賓客可於乘搭纜車來回東涌及昂坪途中與車身貼上橡皮鴨貼紙的「飛天橡皮鴨」的纜車隔空「打卡」。更有3架期間限定的「泡泡浴主題纜車」不定時出現，纜車車廂會有橡皮鴨圖案，並以白色浴室為靈感，讓幸運的賓客猶如置身浴室內與橡皮鴨一同體驗纜車之旅。同時，昂坪市集內的圓形廣場打造成繪本風格的大型浴室，其中最吸睛的是約2米高的「巨大化透明浴缸」裝置，內闊約4米，盛載著數千隻橡皮鴨，彷似在戶外透明浴缸中暢泳，而浴室場景每件物品均以黑色線條勾畫外框形狀，亦設多個巨大化的浴室產品，包括超過２米高的牙刷及牙膏、巨型沐浴露等，讓賓客彷彿走進漫畫世界與一眾橡皮鴨打卡留念。另外，昂坪市集在23號商店亦特設夢幻浴室場景，賓客逢星期六及日可與放滿橡皮鴨的真實尺寸浴缸打卡合照，一群群橡皮鴨更跳出浴缸嬉戲，趣味十足。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟
《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動
日期 2023年6月13日至9月3日
地點 昂坪市集
時間 上午10時正至下午6時正
活動內容

- 昂坪纜車限時變身「飛天橡皮鴨」翱翔大嶼山

 （6月13日至6月25日）

- 「泡泡浴主題纜車」與橡皮鴨一同展開奇妙纜車之旅

- 昂坪市集「巨大化透明浴缸」與數千隻橡皮鴨合照留念

- 昂坪市集23號商店夢幻浴室場景 (活動期間之逢星期六及日)

活動圖片一覽：

 

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藉著此次的大型藝術展覽活動，昂坪360發起「橡皮鴨慈善義賣」，與非牟利機構鄰舍輔導會攜手合作，在昂坪市集的「香港有愛」禮品店以港幣50元一隻橡皮鴨，義賣首批一千隻昂坪獨家發售的橡皮鴨，收益全數捐予鄰舍輔導會，為基層家庭送上關愛。義賣橡皮鴨數量有限，每人限買一隻，先到先得，售完即止，目的在鼓勵市民支持鄰舍輔導會多元化的家庭、青年、安老、康復、社區發展、教育及醫療服務。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣　「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

昂坪 360 董事總經理劉偉明表示：「昂坪360今次展出全港『最多』數量的橡皮鴨，橡皮鴨今次更以『海陸空』方式重臨舊地，相信能為香港旅遊業注入活力。」另外，他指香港全面通關後到訪賓客有明顯增長，整體訪客數量回復至疫情前七至八成水平，不過6、7月的天氣難以預測，希望是次活動可以帶動人流，同時寄望海外遊客可以增長。而面對未來暑假多數港人選擇外遊，劉表示若本地賓客數量能達到單位數至雙位數的升幅己算很好。

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【大行報告】 瑞信削頤海國際目標價8% 憂盈利遜預期【見下頁

此外，昂坪360推出全新「360 季度通」，賓客可於即日起以港幣360元購買「360季度通」，於購買當日至2023年11月30日可無限次乘搭標準車廂纜車，兼送港幣20元大澳及昂坪市集小食券及「360夏日泡泡嘉年華」攤位遊戲券2張。凡購買3張或以上「360季度通」，更享額外85折優惠。

「360 季度通」優惠詳情
詳情 於購買當日至2023年11月30日內可無限次乘搭標準纜車
優惠日期 即日起至2023年7月31日
門票使用日期 即日起至2023年11月30日
包括

－大澳及昂坪市集港幣小食券(港幣20元)

－360夏日泡泡嘉年華攤位遊戲券2張

－凡購買3張或以上「360季度通」更可享額外85折
 
昂坪360官方網站銷售連結 https://www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/quarterly-pass

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撰文 : 陳美鳳

天壇大佛 昂坪360 市集 展覽 文娛藝術 香港 品牌 興趣

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