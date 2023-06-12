【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣

踏入暑假最適合報名不同的康體活動，明天康樂及文化事務署將舉行簡報會，介紹全新的智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY。



這個耗資逾5億元的系統是為了打擊場地炒賣而開發的，讓市民能夠預訂康體設施，並在預訂時聲明承諾會在場使用設施，否則可能被判監禁。

文化體育及旅遊局已向立法會提交文件，透露SmartPLAY加入了防炒場的功能，包括實名登記、以抽籤方式分配特定康體設施、要求申請人填寫其他用場人士的用戶編號等。SmartPLAY將於7月起接受用戶登記，現有康體通用戶也必須重新登記。康文署計劃在市民熟悉SmartPLAY系統後，分別於明年1月和下半年停止訂場櫃枱服務，轉型為「服務櫃檯」，提供客戶服務，包括協助市民使用智能自助服務站或應用程式預訂設施、辦理臨時用戶簽場手續、提供後補用場服務等。

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責任編輯：陳玉蓮