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（附詳情）港鐵13/6 起一連30日推免費抽獎活動 每日送5000份獎品 包括全年免費車票

理財智慧 18:45 2023/06/12

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港鐵公司（00066）早前宣布全力支持特區政府「開心香港」活動，由6月13日起，透過 MTR Mobile 推出抽獎活動，一連30日，每日將送出5,000份豐富獎品，包括全年免費車票、車程優惠、高達500購物禮券以及昂坪 360纜車門票等，總共150,000份，讓市民盡情透過各式各樣的精彩禮遇，感受開心愉快、同享共樂的氣氛。

【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇
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於6月13日至7月12日期間，登記用戶只需於每日上午9時至下午6時登入MTR Mobile主頁，再撳一撳「立即抽獎」按鈕，即可免費參加抽獎，每日5,000份驚喜禮遇隨手可得。
 

【MPF】5月強積金表現疲弱 人均蝕7014元 邊幾隻基金成逆市贏家?，詳見【下一頁

5月份MPF基金贏家一覽：

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【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

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【MPF】積金評級：5月份積金人均蝕6,900元 香港及中國股票基金月內虧損7.88%【見下頁

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登記用戶每日可抽獎一次，並於整個抽獎期內最多獲得一次獎賞。若抽中獎品，得獎結果會即時在抽獎頁面公佈，未能得獎的用戶，亦可繼續參加下一日的抽獎。


 

 

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責任編輯：陳詠妍

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