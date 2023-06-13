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【英國王室】安德魯怕失去豪宅 裝修期間照唔搬

環球社會熱點 08:05 2023/06/13

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英國安德魯王子（Prince Andrew）被指為避免遭哥哥﹑英王查理斯三世（King Charles III）迫遷，即使現時居住的王室豪華小屋（Royal Lodge）需要裝修，前者亦拒絕移居其他地方暫住。

【英國王室】凱特專心照顧3子女 3分1公務離家不足20公里 【下一頁】

英媒報稱，飽受性醜聞纏身的安德魯擔心，一旦自己搬出位於溫莎（Windsor）的王室豪華小屋，可能會被查理斯永久逐出豪宅。即使小屋在夏天即將裝修，他亦決心拒絕暫時移居其他地方。

消息人士透露，王室豪華小屋的屋頂修復工程可能需時數月。有人曾建議安德魯應該暫時離開豪宅，避免任何安全或健康問題，惟他堅拒離開。據悉，安德魯投入最高達700萬英鎊（約6,900萬港元）裝修王室豪華小屋。

查理斯一直有意精簡核心王室架構，亦認為王室豪華小屋應有更好用途。但安德魯被指是主要「瘦身」對象，但他拒絕妥協，不肯接受搬至哈里（Prince Harry）勒令清空的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），認為安排是地位降格。

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英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒 【下一頁】

安德魯由亡母﹑已故英女王（Queen Elizabeth）手中獲得王室豪華小屋居住權，而且仍有長期租約。只要他一直拒絕搬出，查理斯據指事實上無計可施。

王室豪華小屋擁有30個房間，估值達約3000萬英鎊（約2.96億港元），目前由安德魯﹑前妻莎拉（Sarah Ferguson）及英女王生前最後兩隻愛犬居住。

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責任編輯：吳漢培

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