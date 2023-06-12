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【大行看法】瀚亞投資：中資股估值不算昂貴　看好高端製造業及新能源股

股市 18:39 2023/06/12

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環球金融市場今年繼續央行緊縮政策等因素困擾，瀚亞投資預期美國經濟衰退風險將會升溫，內地經濟復甦與已發展經濟增長背道而馳，縱使市場連番波動，投資者仍可藉此把握機遇，指中資股估值並不昂貴，對中國包括醫療設備和半導體的高端製造業投資機會感到樂觀。

看好新經濟產業

該行指中國A股市場年內持平，現時估值並不昂貴，對包括醫療設備和半導體中國高端製造業的投資機會感到樂觀，因其與中國政府實現科技自主的目標一致。此外，亦看好新能源、能源存儲及資訊保安等新經濟產業。

近期市場關注內地經濟數據，該行指中國出口需求仍然疲弱，服務業繼續成為中國經濟復甦的主要推動力。但鑑於中國政府聚焦增長「質量」，加推重大刺激經濟政策的可能性不大。由於通脹仍然溫和，因此市場廣泛預期中國人民銀行實施寬鬆的貨幣政策。

料美國銀行不會現系統性風險

瀚亞投資看好亞洲及太平洋地區市場繼續成為亮點，預期增長可望由2022年的3.8%升至今年的4.6%，又指許多亞洲（日本除外）市場的估值仍低於五年平均，而且其於環球指數的比重仍然不足。當中以日本股市展現眾多機遇，而且估值相對環球股市仍非常吸引。

該行預期，美國經濟在承受聯儲局緊縮政策的全面影響後，可能在未來6至12個月步入衰退，經濟衰退境將促使投資者轉向美元等避險貨幣。但認為鑑於高基數效應等其他因素，通脹應可於下半年降溫。又指美國地區銀行縱使面對挑戰，但相信這不會對當地銀行體系構成任何系統性風險。

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編輯：葉志偉

港股 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 新經濟 通脹 A股 中國 亞洲
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