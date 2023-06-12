【保你大】應該投資還投資、保障歸保障？　投連險有何好處？

本欄連續兩期談到，芳姐茶餐廳的伙記阿蘇，買了一份105的投資相連保險計劃（簡稱投連險）。筆者和他也由此談到各種不同程度保障（101、105、110，以至最近的150，甚至200等）的投連險計劃演變。

筆者告訴阿蘇，有別於傳統的儲蓄人壽，所有投連險計劃，都是由投保人承擔投資風險的。

蘇：「我想再追問一下，由保險公司負責的投資，回報是否不會高，但如果我們自己負責投資，回報就有機會高一點？」

森：「你說得很準確，是有機會高一點，但這不是保證的，有機會高的同時，也有機會低，甚至虧損的。相反，由保險公司替你投資，無疑回報不會太高，但只要年期夠長，卻是保本的。」

蘇：「但我仍然想追問，是不是應該投資還投資，保障歸保障嗎？」

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森：「其實我已經解釋過，純保障要付的保費當然較少，只要付出保險費（Cost Of Insurance）便可，但缺點是不會保終身的，又或者，保費通常會按歲數調升。當然，更重要的是，當你感到沒有保障需要，而想斷單時，純保險是不可以取回任何保單價值的。明白了這個要點之後，你對投連險就不難理解，這只不過是想進一步提高回報的安排，但就要由客人自己承擔投資風險。如果你投資有道，回報絕對有機會高過由保險公司負責投資的儲蓄保險！」

蘇：「如果我投資有道，就直接找銀行或股票行投資啦！我估計，在保險公司做投資，費用始終高一點，可能不太划算。」

森：「你買傳統的儲蓄保險，背後其實也有少許收費的。只不過，投連險的收費，透明度較高，所以你才感受到。我明白，你在銀行或基金公司，甚至股票行直接做投資，或許費用會便宜一點，但就有一個很重要的分別。」

蘇：「甚麼分別？」

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森：「當受保人不幸身故時，你就會看出分別了。雖然投連險都是投資回報，但你身故時保險公司交付受益人的錢，統統都叫保險賠償。如果是保險賠償，就不用經遺產承辦這個過程，受益人最快可以在兩個星期內取回你的錢！如果你是在銀行投資，萬一身故，你的戶口先要被凍結，完成遺產承辦，你的家人才可以取回有關的錢，屆時是升值還是貶值，也說不定呢！而且，有可能要搞好幾個月，甚至以年計也說不定，視乎你遺產的複雜性！」

蘇：「原來還有這個分別，那麼，在保險公司投資也有好處呢！」

森：「還不止呢！」

蘇：「還有甚麼？」

森：「剛才我提到，最新的150，甚至200的投連險，如果65歲前身故，就會有額外的人壽保障，但如果65歲或以後身故，雖然再沒有150或200%的賠償，但仍然是保本的。這對於你買派息基金，又未嘗不是個好處呢！」

蘇：「不太明白，可否再解釋一下？」

森：「即是說，你在生時可以不斷收息，甚至應該選最高息的基金去收，即使投資有虧損，但只要你一離世，受益人也可以取回你投資的本金，而且是在短時間內取回。這不是很好嗎？」

蘇：「咦！又是呀，早知我就不買本來的105計劃，買現在的150計劃呢！真蠢！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第814期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨