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【美股焦點】高盛策略師上調標指年底目標至4,500點　料升勢將擴至科技股以外

股市 18:09 2023/06/12

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【美股焦點】高盛策略師上調標指年底目標至4,500點　料升勢將擴至科技股以外

高盛策略師David Kostin近日發表報告稱，按照歷史規律，美國股市升勢會擴大至超大型科技股以外，將標指目標由4,000點上調至4,500點。高盛指出，此前美股廣度嚴重收窄後，出現更廣泛的估值重估，自1980 年以來，標指已經出現9度出現類似關鍵事件，預計隨著其他股份上漲，最終使標指受益。

高盛認為，下行風險主要來自於經濟意外下滑，以及通漲頑固引發美聯儲政策踏上鷹派路徑。目前標指估值處於2022年4月以來的最高水平，然而高盛認為，通漲放緩、成長健康以及市場高度集中，暗示目前的估值可能會持續。

不過，大摩摩根士丹利策略師Michael Wilson則繼續看淡美股短期走勢，「更多人宣布熊市正式結束；基於我們對2023 年的盈利預測，我們恭敬地不同意」。摩根士丹利認為，隨著流動性收緊，或可能標誌著漲勢結束，大摩策略師預計，標指成份股公司收益今年將下降16%，然後在2024年大幅回升。

開市追揸沽
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

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【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果　美國5月CPI成關鍵（附數據表）

【美股焦點】大摩指美股盈利現下行風險　料標普500指數年底跌近1成

編輯：李哲毅

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