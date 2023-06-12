港華智慧能源成首家港資企業發行可持續發展掛鈎熊貓債劵

港華智慧能源有限公司(「港華智慧能源」; 股份代號「1083.HK」)成功在中國内地首次發行1年期及3年期熊貓債劵，集資規模合計人民幣15億元，平均年利率為3.27%，當中包括首筆由港資企業在中國内地發行的可持續發展掛鈎熊貓債劵，反應熱烈，超額認購達1.6倍。

港華智慧能源執行董事暨公司秘書何漢明表示：「中國內地熊貓債市場日漸成熟，境內融資成本吸引，港華智慧能源此時發行熊貓債券較具優勢。中國內地提出3060雙碳目標，致力推動能源轉型，市場對綠色金融產品有龐大需求。港華智慧能源早於去年初於香港首度發行2億美元可持續發展掛鈎債券，配合銀行綠色貸款用於發展可再生能源業務。我們不但積極發展綠色業務配合國策，在融資渠道方面，我們亦把握可持續金融的機遇，促進業務低碳轉型。」

港華智慧能源的階段性目標之一是爭取到2025年在中國內地為200個高排放的工業園區打造零碳智慧園區。截至2022年，集團連同母公司香港中華煤氣有限公司（「中華煤氣」；股份代號「0003.HK」）已在22個省、自治區及直轄市佈局逾500個可再生能源項目，落實發展80個零碳智慧園區，業務涵蓋多能（冷、熱、電）聯供、光伏、儲能、充換電站、工商客戶綜合能源服務等多個領域。

此次發行由中國建設銀行股份有限公司及滙豐銀行（中國）有限公司擔任主承銷商，並由東方匯理銀行（中國）有限公司擔任可持續發展掛鈎顧問及綠融（北京）投資服務有限公司擔任可持續發展掛鈎評估認證機構。

(特約)