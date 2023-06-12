【召集7月1日BB】 7.1出世市民及遊客 可以免費乘搭「東方之珠號」 享用海上自助餐有折扣優惠 !

七月一日快將來到，亦即假期即將開始。如果你剛好在7月1日這天出世，不論你是市民或遊客都可以免費乘坐東方之珠號觀光遊船，並享受三種不同的遊船航班，包括歡樂時光‧維港遊、幻彩詠香江‧維港遊 (海上自助餐可享71折優惠)以及紫醉金迷‧維港遊航班。

除了免費的遊船票以外，還有折扣優惠的海上自助餐等你來享受，不過要留意只可在7月1日當天使用，為確保活動順利進行，所有可免費搭乘的市民和遊客必須在入閘或上船時向工作人員出示有效的身份證明文件，以確認生日日期，加上航班位置有限，先到先得，建議提早到達現場，以確保能夠獲得免費的遊船票。

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責任編輯：陳玉蓮