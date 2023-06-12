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意大利前總理貝盧斯科尼病逝 享年86歲

環球社會熱點 18:31 2023/06/12

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意大利新聞媒體ANSA 報道，前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）於米蘭的醫院離世，享年86歲。據悉，貝盧斯科尼今年證實患上白血病。

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貝盧斯科尼今年春年曾因單核細胞白血病引至肺部感染，當時已入院6周。他的醫生發表聲明指，貝盧斯科尼上周五（9日）再度入院，接受白血病相關檢查，被指屬於正常程序，當時亦未有任何病危信號。

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貝盧斯科尼原本是傳媒體大亨，但曾在1994至2011年間，3度出任意大利總理。他於1936年出生於米蘭一個中產家庭，曾任職於地產商公司，其後再創立意大利最大商業廣播公司Mediaset，於1986至2017年間更曾是意甲球會AC米蘭（AC Milan）的班主。

貝盧斯科尼是二戰後意大利首名完成5年任期，且執政時間最長的總理，最終因債務危機被迫辭下台。他所屬的意大利力量黨（Forza Italia party），是現今意大利執政聯盟的政黨之一。雖然他從政後一直是意大利政壇風雲人物，但亦因性醜聞、貪污腐敗及逃稅等指控而備受批評。

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貝盧斯科尼2012年時被判逃稅罪名成立，需從事兼職社區服務一年。他的競選禁令於2018年大選前被解除，但意大利力量黨和盟黨得票率未達執政門檻，但他2019年時奪得歐洲議會席位。貝盧斯科尼綽號為「騎士」，通常被認為是意大利政壇的造王者。

貝盧斯科尼於2016年曾接受心臟主動脈瓣手術，2020年9月曾因感染新冠入院，其後更出現後遺症。貝盧斯科尼曾形容，感染新冠是他一生中最糟糕的經歷。他曾兩次結婚，一共育有5名子女。

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責任編輯：李俊儀

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