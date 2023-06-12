  • 32°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AI來電聲音太迫真 7成人難辨 美國詐騙案大增

環球經濟金融 17:33 2023/06/12

分享：

分享：

人工智能（AI）相關技術發展迅速，安全問題亦成為不少人疑慮。一項全球調查發現，7成人無法肯定來電是AI或是真人的聲音，美國與AI聲音有關的詐騙案亦明顯增加。

辛偉誠望把握機遇發展AI 保英科技領先地位nbsp;【下一頁】

網絡安全公司McAfee旗下的McAfee Labs威脅中心上月公布的調查中，發現包括美國在內全球9個國家﹑約7,000受訪者間，25%人曾親身經歷或知道有人曾遭遇AI聲音詐騙案。約7成受訪者透露，沒有信心分辨來電是真人或AI。

調查引用一宗美國芝加哥的AI聲音詐騙，指一名祖父被AI生成的19歲孫仔聲音瞞騙，緊急開始籌錢，甚至一度考慮加按物業，幸好謊言及時被揭穿。美國官方亦發現，出現大量用AI模仿親人聲音的詐騙案。

特朗普「擁吻」抗疫專家福西照 疑用AI生成 【下一頁】

Blackbird.AI行政總裁Wasim Khaled指出，AI聲音複製技術已去到一個與真人對話高度相似水平，只需一個細小的聲音檔案，數秒便能生成高度擬真的留言或語音訊息，使行騙者更有效地騙取資訊及金錢。

美國加州大學柏克萊分校資訊系教授Hany Farid表示，由於AI輕易生成高模仿度聲音，近乎全數網絡用戶成為類似騙局的目標。有專家表示，AI聲音詐騙十分猖狂，或有需要發展全新科技，讓民眾確認來電者身份。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美單親媽媽同AI聊天機械人結婚 大讚老公完美
2023/06/05
美單親媽媽同AI聊天機械人結婚 大讚老公完美
美軍模擬測試AI控制無人機 為完成任務「殺死」操作員
2023/06/02
美軍模擬測試AI控制無人機 為完成任務「殺死」操作員
TikTok興起駭人新風潮 AI「還原」兇殺案兒童受害者
2023/06/02
TikTok興起駭人新風潮 AI「還原」兇殺案兒童受害者
美研究發現AI生成電郵以假亂真 議員恐成目標
2023/06/01
美研究發現AI生成電郵以假亂真 議員恐成目標
丹麥首相國會演説 自爆演講稿部分出自AI之手
2023/06/01
丹麥首相國會演説 自爆演講稿部分出自AI之手

你可能感興趣

美單親媽媽同AI聊天機械人結婚 大讚老公完美
08:05 2023/06/05
美單親媽媽同AI聊天機械人結婚 大讚老公完美
美軍模擬測試AI控制無人機 為完成任務「殺死」操作員
14:00 2023/06/02
美軍模擬測試AI控制無人機 為完成任務「殺死」操作員
TikTok興起駭人新風潮 AI「還原」兇殺案兒童受害者
08:05 2023/06/02
TikTok興起駭人新風潮 AI「還原」兇殺案兒童受害者
人工智能 網絡熱話 網絡保安 美國

下一篇文章

英倫銀行高官警告 英國未來或繼續加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美PGA不敵沙特雄厚資金 財政無力續訴訟 同意與LIV合併
美PGA不敵沙特雄厚資金 財政無力續訴訟 同意與LIV合併
倫敦希斯路機場保安今夏罷工31日 暑假周末料受影響
倫敦希斯路機場保安今夏罷工31日 暑假周末料受影響
全美銀主盤急增 3州成重災區
全美銀主盤急增 3州成重災區
德國逾3成年輕男性認為 對女性施暴屬合理
德國逾3成年輕男性認為 對女性施暴屬合理
【俄烏戰爭】烏稱東部反攻有突破 瓦格納拒與俄國防部簽約（持續更新）
【俄烏戰爭】烏稱東部反攻有突破 瓦格納拒與俄國防部簽約（持續更新）
碧咸夫婦攜幼子和女兒遊日 太太執扇與藝伎合照
碧咸夫婦攜幼子和女兒遊日 太太執扇與藝伎合照
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款