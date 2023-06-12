AI來電聲音太迫真 7成人難辨 美國詐騙案大增

人工智能（AI）相關技術發展迅速，安全問題亦成為不少人疑慮。一項全球調查發現，7成人無法肯定來電是AI或是真人的聲音，美國與AI聲音有關的詐騙案亦明顯增加。

辛偉誠望把握機遇發展AI 保英科技領先地位nbsp;【下一頁】

網絡安全公司McAfee旗下的McAfee Labs威脅中心上月公布的調查中，發現包括美國在內全球9個國家﹑約7,000受訪者間，25%人曾親身經歷或知道有人曾遭遇AI聲音詐騙案。約7成受訪者透露，沒有信心分辨來電是真人或AI。

調查引用一宗美國芝加哥的AI聲音詐騙，指一名祖父被AI生成的19歲孫仔聲音瞞騙，緊急開始籌錢，甚至一度考慮加按物業，幸好謊言及時被揭穿。美國官方亦發現，出現大量用AI模仿親人聲音的詐騙案。

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Blackbird.AI行政總裁Wasim Khaled指出，AI聲音複製技術已去到一個與真人對話高度相似水平，只需一個細小的聲音檔案，數秒便能生成高度擬真的留言或語音訊息，使行騙者更有效地騙取資訊及金錢。

美國加州大學柏克萊分校資訊系教授Hany Farid表示，由於AI輕易生成高模仿度聲音，近乎全數網絡用戶成為類似騙局的目標。有專家表示，AI聲音詐騙十分猖狂，或有需要發展全新科技，讓民眾確認來電者身份。

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責任編輯：吳漢培