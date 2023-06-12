▲ 【可持續發展】港華在內地首次發行1年期及3年期熊貓債劵 集資15億人民幣

港華智慧能源 （01083） 成功在内地首次發行1年期及3年期熊貓債劵，集資規模合計15億元人民幣，平均年利率為3.27厘，當中包括首筆由港資企業在内地發行的可持續發展掛鈎熊貓債劵，超額認購達1.6倍。

港華執行董事暨公司秘書何漢明表示，中國內地提出3060雙碳目標，致力推動能源轉型，市場對綠色金融產品有龐大需求，港華早於去年初於香港首度發行2億美元可持續發展掛鈎債券，配合銀行綠色貸款用於發展可再生能源業務。港華目標是2025年在中國內地為200個高排放的工業園區打造零碳智慧園區。

是次熊貓債發行由建設銀行及滙豐（中國）擔任主承銷商，並由東方匯理銀行（中國）擔任可持續發展掛鈎顧問及綠融（北京）投資服務擔任可持續發展掛鈎評估認證機構。

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編輯：陳韻妍