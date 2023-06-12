  • 32°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】淘寶香港站618首波銷售期總成交額按年增雙位數

股市 17:14 2023/06/12

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】淘寶香港站618首波銷售期總成交額按年增雙位數

內地電商平台年中促銷節618如火如荼展開，阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，淘寶香港站在第一波銷售期（5月31日晚上8時至6月3日晚上11時 59分）總成交金額、支付人數及客戶平均單價均錄雙位數按年升幅。

直播帶貨成風，陳子堅表示，淘寶香港站直播平台在618首波銷售期錄得高雙位數按年增長。陳子堅表示，留意到香港用戶對直播購買適用度很高，觀看人數及時長繼續明顯增長，直播平均單價，較一般搜索購物方式高。

淘寶香港站在618購物節期間，舉行共10場直播 ，當中邀請到林盛斌 Bob及其太太黃乙頤 Pearl，擔任是次「 618淘寶香港直播大使 」。陳子堅表示，直播售賣多種貨品，包括旅遊套票、傢俱等，同時提供香港用戶專屬優惠。

問及本港對外通關後，網上購物是否受影響，陳子堅稱，疫情期間培養用戶上網消費習慣，而且物流及支付等服務趨向完善，有助吸納新用戶。陳子堅留意到，近兩至三個月多項產品類別搜尋非常熱門，包括旅遊、傢俱、3C數碼及服飾美妝。

開市追揸沽
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

相關文章：

【618購物節】阿里巴巴菜鳥集運升級港物流保障、逾時送貨賠最多60人幣　另派700萬元物流優惠

【阿里巴巴9988】深圳市委書記孟凡利與阿里張勇會談　冀開展更廣泛、更深層合作

記者：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【可持續發展】港華在內地首次發行1年期及3年期熊貓債劵　集資15億人民幣

下一篇文章

【長和系】屈臣氏倪文玲以「生意」二字闡釋　零售商如何應對迅速萬變的消費時代
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】Tesla 11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）
【美股收市】Tesla 11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）
【港股市況】小鵬汽車大升11%、蔚來升逾4%　恒指反覆升14點、成交僅802億（不斷更新）
【港股市況】小鵬汽車大升11%、蔚來升逾4%　恒指反覆升14點、成交僅802億（不斷更新）
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【比亞迪1211】比亞迪多間香港陳列室被人淋潑紅油　元朗店更遭撞閘　即睇香港總代理最新回應（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪多間香港陳列室被人淋潑紅油　元朗店更遭撞閘　即睇香港總代理最新回應（第二版）
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款