▲ 【阿里巴巴9988】淘寶香港站618首波銷售期總成交額按年增雙位數

內地電商平台年中促銷節618如火如荼展開，阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，淘寶香港站在第一波銷售期（5月31日晚上8時至6月3日晚上11時 59分）總成交金額、支付人數及客戶平均單價均錄雙位數按年升幅。

直播帶貨成風，陳子堅表示，淘寶香港站直播平台在618首波銷售期錄得高雙位數按年增長。陳子堅表示，留意到香港用戶對直播購買適用度很高，觀看人數及時長繼續明顯增長，直播平均單價，較一般搜索購物方式高。

淘寶香港站在618購物節期間，舉行共10場直播 ，當中邀請到林盛斌 Bob及其太太黃乙頤 Pearl，擔任是次「 618淘寶香港直播大使 」。陳子堅表示，直播售賣多種貨品，包括旅遊套票、傢俱等，同時提供香港用戶專屬優惠。

問及本港對外通關後，網上購物是否受影響，陳子堅稱，疫情期間培養用戶上網消費習慣，而且物流及支付等服務趨向完善，有助吸納新用戶。陳子堅留意到，近兩至三個月多項產品類別搜尋非常熱門，包括旅遊、傢俱、3C數碼及服飾美妝。

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記者：李哲毅