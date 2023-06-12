【美元定存】美元半年定存最高息5厘 中資大行罕有搶吸短錢

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【港元定存】港元定存息短加長減成風 捨長取短可賺多25萬元利息
焦點港銀半年美元定存年息比較
其他港銀半年美元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|上商
|4.80
|1萬美元
|備註：5月30日加0.1厘，全新或兌換資金
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|集友
|4.70
|12.5萬美元
|備註：4月21日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限500萬美元，分行渠道開立；推廣期至6月14日，額滿即止
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|富融*
|4.60
|1美元
|備註：6月8日加0.2厘，虛擬銀行
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|大眾銀行
|4.60
|2000美元
|備註：6月9日加0.1厘
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|建行亞洲
|4.60
|40萬美元
|備註：6月2日加0.1厘，新資金
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|工銀亞洲
|4.40
|100萬美元
|備註：5月12日加0.3厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|花旗
|4.39
|不設最低存款
|備註：6月1日減0.06厘，網上或手機銀行開立
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|華僑永亨
|4.30
|等值10萬港元
|備註：3月30日新推，宏富理財戶及全新資金
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|招商永隆
|4.30
|5萬美元
|備註：6月2日加0.1厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|星展
|4.20
|6000美元
|備註：4月25日加0.3厘，指定理財戶及網上優惠
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|恒生
|4.10
|1萬美元
|備註：6月6日加0.11厘，指定理財戶及合資格新資金結餘
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|中銀香港
|3.80
|1000美元
|備註：4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|滙豐
|3.80
|2000美元
|備註：3月30日減0.2厘，指定理財戶及新資金，指定渠道開立
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|渣打
|3.80
|2000美元
|備註：4月18日減0.2厘，新資金，網上或手機銀行
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|天星*
|2.10
|1000美元
|備註：虛擬銀行
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|眾安*
|0.20
|1美元
|備註：虛擬銀行
|*虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至6月12日
美國通過債務上限後，市料今年底將發債逾萬億美元，抽走美元流動性，適逢半年結將近，令港銀搶加美元定期存款息，連兩大行也備戰，市料加息戰升級。中銀香港 （02388） 於上周六（6月10日）大幅上調7天年息3厘，新息率至突破10厘關。恒生 （00011） 更全方位搶短錢，上周一（5日）勁加1個月年息0.4厘至5.3厘，頓晉級為高息王；翌日（6日）恒生再提高3個月0.21厘、半年加0.11厘，兩存期皆報4.1厘，冠絕4大行。
4大行高息榜：
7天：
1個月：
3個月：
半年：
1年：
此外，不少中小行追趕加息快車，令破頂息頻現，富邦於上周五（9日）新推5厘息，追貼大新 （02356） ；而現時6個月或以下的中短期存款，皆有5厘或以上超高息。
另有3行加入5厘息派對，東亞 （00023） 今天（12日）提升3個月年息0.1厘至5.05厘；上商於5月底全面加息，當中3個月報5厘。同樣，建行亞洲今天雖減1個月年息0.1厘至4.65厘，尚幸力保3個月的5.1厘。
上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行加美元定期存息主要希望吸引新客戶及新資金，以及配合銀行自身業務需要等；現市況客戶偏向3個月或以下的較短存，令資金可保持一定靈活性。
加息潮由傳統銀行蔓延至虛擬銀行，最勇進是虛銀富融（Fusion Bank），累加3個月逾1厘至4.5厘，又累加6個月0.8厘至4.6厘。反觀，信銀國際於上周五卻撤3個月5厘息。
高息榜：
惟須注意，集友3個月及半年享4.7厘於本周三（6月14日）截止。
花旗料美滙指數 3個月見101.12
美滙指數於5月累升逾2%，現為103.6。花旗最近上調美滙指數預測，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，3個月預測由原本的99.04調高至101.12；未來半年至1年從96.06微升至96.81。
市料美國發債逾萬億元，分析指相當於加息0.25厘，即使聯儲局本時間周四（15日）凌晨煞停加息，但美元短期需求大，變相刺激美元持續高企。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪