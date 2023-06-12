【美元定存】美元半年定存最高息5厘 中資大行罕有搶吸短錢

▲ 美元定存5厘息派對再添新成員。

焦點港銀半年美元定存年息比較

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其他港銀半年美元定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額 （元） 上商 4.80 1萬美元 備註：5月30日加0.1厘，全新或兌換資金 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 集友 4.70 12.5萬美元 備註：4月21日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限500萬美元，分行渠道開立；推廣期至6月14日，額滿即止 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 富融* 4.60 1美元 備註：6月8日加0.2厘，虛擬銀行 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 大眾銀行 4.60 2000美元 備註：6月9日加0.1厘 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 建行亞洲 4.60 40萬美元 備註：6月2日加0.1厘，新資金 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 工銀亞洲 4.40 100萬美元 備註：5月12日加0.3厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 花旗 4.39 不設最低存款 備註：6月1日減0.06厘，網上或手機銀行開立 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 華僑永亨 4.30 等值10萬港元 備註：3月30日新推，宏富理財戶及全新資金 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 招商永隆 4.30 5萬美元 備註：6月2日加0.1厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 星展 4.20 6000美元 備註：4月25日加0.3厘，指定理財戶及網上優惠 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 恒生 4.10 1萬美元 備註：6月6日加0.11厘，指定理財戶及合資格新資金結餘 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 中銀香港 3.80 1000美元 備註：4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 滙豐 3.80 2000美元 備註：3月30日減0.2厘，指定理財戶及新資金，指定渠道開立 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 渣打 3.80 2000美元 備註：4月18日減0.2厘，新資金，網上或手機銀行 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 天星* 2.10 1000美元 備註：虛擬銀行 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 眾安* 0.20 1美元 備註：虛擬銀行 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至6月12日

美國通過債務上限後，市料今年底將發債逾萬億美元，抽走美元流動性，適逢半年結將近，令港銀搶加美元定期存款息，連兩大行也備戰，市料加息戰升級。中銀香港 （02388） 於上周六（6月10日）大幅上調7天年息3厘，新息率至突破10厘關。恒生 （00011） 更全方位搶短錢，上周一（5日）勁加1個月年息0.4厘至5.3厘，頓晉級為高息王；翌日（6日）恒生再提高3個月0.21厘、半年加0.11厘，兩存期皆報4.1厘，冠絕4大行。

4大行高息榜：

7天：

1個月：

恒生5.3厘

滙豐4厘

中銀3厘

3個月：

恒生4.1厘

滙豐（HSBC）及中銀香港3.7厘

渣打香港3.5厘（只供中小企客戶）

半年：

恒生4.1厘

滙豐、中銀及渣打3.8厘

1年：

滙豐、中銀及渣打4厘

此外，不少中小行追趕加息快車，令破頂息頻現，富邦於上周五（9日）新推5厘息，追貼大新 （02356） ；而現時6個月或以下的中短期存款，皆有5厘或以上超高息。

另有3行加入5厘息派對，東亞 （00023） 今天（12日）提升3個月年息0.1厘至5.05厘；上商於5月底全面加息，當中3個月報5厘。同樣，建行亞洲今天雖減1個月年息0.1厘至4.65厘，尚幸力保3個月的5.1厘。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行加美元定期存息主要希望吸引新客戶及新資金，以及配合銀行自身業務需要等；現市況客戶偏向3個月或以下的較短存，令資金可保持一定靈活性。

加息潮由傳統銀行蔓延至虛擬銀行，最勇進是虛銀富融（Fusion Bank），累加3個月逾1厘至4.5厘，又累加6個月0.8厘至4.6厘。反觀，信銀國際於上周五卻撤3個月5厘息。

高息榜：

7天：建行亞洲20厘，先晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；優惠至6月底

1個月：恒生5.3厘

3個月：創興5.5厘

6個月：大新及富邦5厘

1年：富邦4.9厘

2年：招商永隆4.1厘

惟須注意，集友3個月及半年享4.7厘於本周三（6月14日）截止。

花旗料美滙指數 3個月見101.12

美滙指數於5月累升逾2%，現為103.6。花旗最近上調美滙指數預測，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，3個月預測由原本的99.04調高至101.12；未來半年至1年從96.06微升至96.81。

市料美國發債逾萬億元，分析指相當於加息0.25厘，即使聯儲局本時間周四（15日）凌晨煞停加息，但美元短期需求大，變相刺激美元持續高企。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪