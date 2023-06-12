▲ 【黃鴨再訪港】ZA Bank送巨型黃鴨《橡皮鴨二重暢》NFT 限4200個 打卡送橡皮鴨限量精品公仔（多圖）

巨型黃色橡皮鴨於十年後再回歸，近日其中一隻於上周六（12日）《橡皮鴨二重暢》開幕首日已洩氣，經青衣船廠維修後，在維港有待充氣再展出。《橡皮鴨二重暢》贊助商之一的眾安銀行ZA Bank宣布，向ZA Bank用戶派發限量版「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」獨家造型數碼收藏品（NFT），一共6款，限量4200個。【黃鴨展出活動詳情】

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即日起至6月26日，ZA Bank香港用戶只需參與「做任務，做乜都 Double 『得』」活動，經ZA Bank App完成3項簡單指定任務，即有機會贏得富有香港地道特色的橡皮鴨造型NFT及定存加息券。「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」NFT糅合經典本地元素作特別造型系列，六款包括蘭桂坊、小巴、茶樓、龍舟、鐘樓以及戲棚。

ZA Bank派橡皮鴨限量精品公仔

ZA Bank亦派橡皮鴨限量精品公仔一套，即日起至6月18日，ZA Bank 香港用戶參與「捕捉到 ZA 就『得』」活動，只要成功為品牌吉祥物 Zappy 和 Alfie 或 ZA Card 與巨型橡皮鴨「打卡」，並按指定條件將相片上載至 Instagram 限時動態，ZA Bank將隨機抽出10個得獎者，送出可愛橡皮鴨限量精品公仔一套，名額共10個，得獎名單將於6月23日公布。

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記者：宋佩恩