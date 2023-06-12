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【長和系】屈臣氏倪文玲以「生意」二字闡釋　零售商如何應對迅速萬變的消費時代

股市 16:56 2023/06/12

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【長和系】屈臣氏倪文玲以「生意」二字闡釋　零售商如何應對迅速萬變的消費時代

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲在日本京都參與消費品論壇（The Consumer Goods Forum）全球峰會，倪文玲表示，儘管過去幾年疫情帶來了前所未有的挑戰，屈臣氏集團仍繼續不斷擴展及增長，與2019年疫情前相比，屈臣氏集團新增了三個營運市場，包括阿聯酋、卡塔爾和沙特阿拉伯，令其市場數目增至28個，全球店舖數目亦擴展至超過16,100家，同時集團的全球會員數目亦大增，由2019年的1.37億增加到今年的1.48億。

消費者變得更加情感化、不可預測

倪文玲指，今天消費者變得更加情感化、不可預測、更有教養和更具社會意識，他們想要更多選擇、更多優惠，但他們的時間卻越來越少、忠誠度亦越來越低，同時經營業務變得越來越困難、複雜，因為不僅要爭取顧客的錢包份額，還要爭奪他們的時間，時間成為了一種新貨幣，隨消費者行為不斷改變，零售商和製造商需要更靈活、更迅速應變。

她以「生意」這個中文詞彙解釋如何應對迅速萬變的消費時代，「生意」蘊含以客為中心的意思，「生」字意指靈活，所以做生意必需靈活變通，絕不能一成不變，「意」字分為三部分，「立」指立定決心，「日」指每一天，「心」指關心，意即做生意需要每日立定決心，以顧客的心為心。

倪文玲表示，顧客愈來愈關注可持續發展，企業需要確保其目標與顧客的價值觀一致，才能攜手為地球帶來正面的影響。

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編輯：陳韻妍

港股 長和（00001） 網上購物 屈臣氏 可持續發展 倪文玲 京都
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