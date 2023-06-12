【券商點睇】多元化業務發展加速兼估值吸引 首予珠江船務「買入」評級

安里證券發表報告，看好珠江船務（00560）發展前景，並認為估值具吸引力，因此首次給予「買入」投資評級，目標價1.68元。珠江船務周一（12日）收報1.11元，升2.8%。

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該行認為，珠江船務深耕粵港澳大灣區，能發揮在港口聯動布局的優勢，未來港口物流業務收入將持續增長。加上內地經濟逐漸復甦，貨運需求將持續增加，有利港口業務發展。該行又指，公司與中免集團達成戰略合作，計劃積極拓展跨境電商供應鏈業務，料可推動集團收入增長。

該行預期，隨著疫情受控，各行各業逐步復甦，珠江船務盈利表現將持續改善。該行預測，公司今明兩年收入將分別按年增長10.4%及11.9%，至32.01億元和35.82億元。盈利方面，該行預計今明兩年股東應佔溢利將分別達1.12億元及1.46億元，分別按年增長20%及30%。

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記者：郭秀慧